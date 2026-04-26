◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―０広島（２６日・甲子園）

阪神が連敗を２で止め、藤川球児監督が通算１００勝を達成した。１６７試合での到達は、巨人・原辰徳と並び、セ・リーグの歴代指揮官では最速となった。

就任２年目の球児監督が常々、口にする言葉がある。「健康で帰ってくるだけ。みんな同じです。段階を上げながらですから、いい表情でマウンドから帰ってきて、また休養して次につなげる」。現役時代に１０連投で１０連勝に導いた経験とは裏腹に、選手のマネジメントはコンディションを最大限に配慮。１月の自主トレ段階から選手の状態に気を配り、シーズンに入っても無理はさせない方針を貫いている。

かつての名将は、選手の尻をたたくことで奮い立たせ、グラウンドに送り出してきた。藤川監督はむしろ長丁場を見据えてムチ入れず、ストップをかけている。ＤｅＮＡ戦（横浜）が雨天中止となった２３日も、ＷＢＣからフル稼働してきた佐藤、森下らを即座に帰阪させた。

「ＷＢＣのメンバーはキャンプを送れていないので。佐藤も森下も（今）パフォーマンスが良くても、長くパフォーマンスを出すところにおいては、ああいう国際大会があると選手はしんどくなるので」。令和流の新たな手綱さばきで、これからも白星を積み上げていく。