秋元康氏が新しくプロデュースする男性アイドルグループ「Ｃｌｏｕｄ ｔｅｎ（クラウド テン）」が２６日、横浜市内でお披露目イベントを開催し、結成後初めて一般のファンに生パフォーマンスを届けた。

２３日の記者会見でお披露目された３０人。この日は「さりげない未来」「君とＳｏｍｅｄａｙ」「ごめん 愛こそ全て」の３曲をパフォーマンスし、初めてファンとの交流を楽しんだ。

イベントを終え、佐藤流星は「初めて応援してくれるファンの方とお会いできてうれしかったです」。木村陽は「たくさんのファンが来てくれて、自分の感情が高まって表現の幅が広がりました」と手応えを口にした。

北凪晴も「場当たり中は緊張したけど、いざ始まってステージに上がったら、楽しくパフォーマンスができました」とご満悦。西山巳喜多は「初めてファンの皆さんの前に立ち、自分のパフォーマンスがファンの方にどうやって届いているか、気になってしまいました」と初々しくコメントした。

３０人は６月まで関東各地の商業施設を巡る。８月２日には、東京・江東区のダイバーシティ東京に設立される専用劇場に立つ予定となっている。