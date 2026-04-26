◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ女子 チャンピオンシップ決勝 第２日（２６日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が行われ、元日本代表の中田久美監督が率いるレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光が、ＳＶリーグ初優勝を飾った。前身Ｖリーグ時代を含めれば、２０２１―２２年季以来、４季ぶり９度目のリーグ制覇。大阪Ｍとの決勝は２５日の第１戦でフルセット勝ちし、この日の第２戦では３―０で２連勝。スプリングスブルーに染まった応援席が、歓喜に浸った。

中田監督は涙なく、ホッとした柔らかい笑顔で「ホームで試合をしている感じがして心強かったです。一番はホッとしています。勝ったうれしさは３割ぐらいですかね。あくまでも私たちはチャレンジャーということで、受け身にならず、どんどん攻めていこうと思って戦っていました。ここ数年優勝から遠ざかって悔しい思いを選手たちから感じていた。最後は負けたくないという思いだと思います。練習もかなりしてきた。彼女たちの汗と涙の結果だと思います。（強さは）諦めないこと」と語った。

第１セット（Ｓ）からスプリングスらしい攻守が光った。５―５で日本代表の新ヒロイン候補・北窓絢音のサービスエースからブレイクを奪うと、１８―１７の競り合いからは大砲・サムデイの強烈なスパイクから４連続得点。２５―２０で先取した。第２Ｓも９―１０から日本代表のミドルブロッカー・荒木彩花のクイックが決まり、６連続得点。第１戦で２１得点の中島咲愛もフェイントなど多彩な攻撃で存在感。セッター栄絵里香主将も最後まで落ち着いたトスワークを見せた。２５―２３で連取。第３Ｓは序盤から点差をつけ、２５―１４で取り切った。

守備では、大阪Ｍのエース格・林琴奈や田中瑞稀主将の厳しいコースに打ち抜くスパイクを、ＳＡＧＡ久光のリベロ・西村弥菜美が、縦横無尽にコートを駆け回り、スーパーレシーブで拾いまくった。静かにコートを見つめた中田監督も胸の前で両手をたたいて喜び、守護神をたたえていた。

２１年東京五輪で女子日本代表監督を務めた中田監督は、１０季ぶりにチームの指揮を執った。ＲＳは３６勝８敗の２位でＣＳに進出。準々決勝は７位の群馬に２連勝し、準決勝では初のＣＳに進んだＰＦＵと大激戦を演じ、２勝１敗で決勝に進んでいた。百戦錬磨の指揮官は、復帰１季目でチームを頂点に導き、選手やファンと喜びを分かち合った。

◆ＳＡＧＡ久光スプリングス １９４８年に創部。本拠地は佐賀・鳥栖市。ホームはＳＡＧＡアリーナ。チームカラーはスプリングスブルー。キャラクターは「ハルちゃん」。鳥栖市の春でを告げる鳥「メジロ」がモチーフ。Ｖリーグ（日本リーグ）優勝８回。アジアクラブ選手権優勝２回（０２年、１４年）。全日本選手権（皇后杯）は５連覇を含む優勝８回。大同生命ＳＶリーグでは昨季３位。監督は中田久美（６０）。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位８チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。準々決勝と準決勝はＲＳの上位チームのホームで催し、１位と８位、２位と７位、３位と６位、４位と５位が対戦。決勝は２５日〜２７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催し、日本一を決めた。