◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）

巨人の井上温大投手（２４）が、６回３安打１失点（自責０）の快投で今季２勝目を挙げた。防御率は１．９０まで良化した。

試合後、ヒーローインタビューを受けた左腕は「岸田さんが引っ張ってくれて、先頭バッターをしっかりきることができたのでそこがよかったなと思います」と女房役の岸田に感謝。終盤でも直球は１５０キロ台を計時し「真っすぐが、すごいよくて。強弱をつけて投げようというつもりで投げていました」とうなずいた。

この日の試合は、同学年の小浜が先制打を放ち、年下の平山が好走塁で生還。若手野手の躍動に「近い世代が必死に点をとってくれている姿を見て、自分も何とか０で抑えて勝ちに導こうと思って投げてました」と振り返った。

ＤｅＮＡ戦は６連勝、ハマスタではデビュー以来３連勝。同球場は投げやすいかという問いには「いやぁ、あまりないです」と笑った。チームは月曜日をはさみ、火曜日から９連戦がスタート。ファンへ「毎試合、毎試合全力の応援でこれからもよろしくお願いします」と呼びかけた。