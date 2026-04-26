柔道男子１００キロ超級で２０１６年リオデジャネイロ五輪銀メダルの原沢久喜（長府工産）が、新日本プロレスで活躍するウルフアロンに言及した。

現在は米国で柔道指導に携わる原沢だが、無差別級で争われる柔道の全日本選手権（２６日、東京・日本武道館）に出場。約１年ぶりの大会は９０キロ級でパリ五輪銀メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）に内股で一般負けを喫して、準々決勝で姿を消した。試合後には「今年は環境も変わって新たな挑戦というところもあったけど、ちょっと残念な結果になってしまった」と悔しさをにじませた。

前回大会は準優勝。今大会は８強止まりのため、次回大会に出場するには予選を勝ち抜く必要がある。「予選から出ないと（次回大会に）出られないけど、結構（村尾に）やられたので、ちょっと悩みます」と苦笑い。柔道家では１００キロ級で東京五輪金メダルのウルフがプロレスに転向するなど、他の格闘技に挑戦するケースもある。

米国でのトレーニングを通じ、肉体改造に成功した原沢。それでも「魅せるというか、パフォーマンス的な部分が得意ではない」と格闘技へのチャレンジには否定的。「そこはウルフ選手が一番最適だと思う」と笑いを誘った。