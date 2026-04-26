「茶庭 仁 - 玉露と抹茶の庵（以下、茶庭 仁）」があるのは、Osaka Metro恵美須町駅1-A出口のすぐそば。大阪の観光地として名高い通天閣や新世界市場などが徒歩圏内にあり、多くの観光客が行き交います。

そんな大阪らしいにぎわいに包まれた通り沿い。小さな階段を上がった先が「茶庭 仁」です。

通りの喧騒とは対照的に、店内はシックで落ち着いた雰囲気。

奥には、「茶庭 仁」の一番のみどころである庭園が現れます。苔むした岩や石灯籠、情緒たっぷりのつくばい（日本庭園でよく見られる、手や口を清めるための手水鉢）が配された、侘び寂びを感じさせる石庭。大阪の繁華街にいることを忘れてしまいそうです。

店主の足郄さんは、「都市部にいながらも、山奥の庭園を訪れたような気持ちになってもらえたら」と話します。庭は、茶の湯を大成した千利休が愛した静かな佇まいをイメージしてつくられているそうで、喧騒からふっと離れて、ゆったりとした時間が楽しめそうです。



八女茶の販売も

庭園を眺めながら味わえるのは、福岡・八女の老舗茶問屋「中山吉祥園」の日本茶。慶応元年（1865）創業の歴史ある茶園で、足郄さんの妻、仁美さんの母の実家でもあります。「八女茶は昔から“量より質”を大切に、あえて収穫量を抑え、品質にこだわって丁寧に育てられています。そんな八女茶のおいしさを大阪から世界に発信できれば」と仁美さん。

看板メニューのひとつは「玉露」2000円。日本茶の最高峰ともいわれる、八女茶伝統の味をゆっくりと堪能できます。オーダーすると、仁美さんが目の前で一煎一煎丁寧にお茶を淹れてくれるのも魅力です。

一煎目は、約40度の低温のお湯でじっくりと抽出。最後の一滴まで注がれた玉露は、まるでおだしのようにとろりとした濃厚なうま味が広がります。

続く二煎目は約50度のお湯で淹れられ、清々しい香りとすっきりとした味わいが楽しめます。たった10度の違いで、ここまで表情が変わるのかと驚くはず。

そして三煎目は氷を入れて。時間をかけてゆっくりと抽出することで、うま味や甘みがさらに引き出され、お湯で抽出するのとはまた違った濃厚な味わいに。庭園を眺めながら、八女茶の奥深さをゆったりと楽しんでくださいね。



SNSで話題の一杯も、ぜひ試してみたいところ。「濃厚抹茶ラテ」1500円は、八女の抹茶を贅沢に使った人気メニューです。ドリンクには、打ち出の小づちを模したかわいらしい最中が添えられているのも、ちょっとしたうれしいポイント。

カップの側面を超えて立ち上がるミルクフォーム

人気の理由は、その仕上げの瞬間にあります。抹茶シロップを注ぐと、ミルクフォームがふわりと浮き上がり、思わず動画や写真を撮りたくなる楽しいフォルムに。

最後にラテアートが施され、見た目にも華やかな一杯ができあがります。

八女の抹茶をたっぷり使っているため、抹茶ならではの濃厚なコクがしっかりと感じられ、まさに大人のためのラテといえます。上質でやさしい抹茶のうま味とまろやかなミルクフォームが溶け合う、絶妙な調和を堪能して。

プラス300円で最中を「丹波栗の栗きんとん（2026年春頃まで提供予定）」に変更するのもおすすめ。実が大きくやわらかな丹波栗の自然な甘みを楽しめる、上質なお菓子です。大人好みの抹茶ラテとも相性抜群。

庭園には、訪れる人と八女茶との架け橋になれればとの思いから、茶の湯と現世とをつなぐ場所とされる「腰掛け待合」も設置。ここでは飲食はできませんが、庭園の風情を感じられる写真スポットとして自由に出入りできます。八女茶との出合いの記念に、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。



■茶庭 仁 - 玉露と抹茶の庵

（ちゃてい じん ぎょくろとまっちゃのいおり）

住所：大阪府大阪市浪速区日本橋5-7-20 2F

TEL：06-7410-7967

営業時間：12時〜18時30分（18時LO）

定休日：火曜



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Text&Photo：木村桂子（ウエストプラン）



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