【SVリーグ】SAGA久光スプリングス 3-0大阪マーヴェラス（4月26日・女子CS決勝）

26日、バレーボール「大同生命SVリーグ チャンピオンシップ2025-26」の女子CS決勝第2戦が横浜BUNTAIで行われ、SAGA久光スプリングスが昨日に続いて昨季の初代SVリーグ女王の大阪マーヴェラスを撃破。先に2勝を挙げ、国内トップリーグではVリーグ時代の2021−22年以来4季ぶり9度目、SVリーグとしては初となる優勝で二代目女王に輝いた。

昨日、同会場で行われた第1戦はSAGA久光が2セットを連取するも、大阪MVが2セットを取り返してフルセットに突入。最後は15−10とSAGA久光がレギュラーシーズン2位の意地を見せ、同4位の大阪MVに先勝。優勝に王手をかけた。

迎えた第2戦は序盤からSAGA久光が第1戦の勢いそのままに2セットを連取。迎えた3セット目もSAGA久光の勢いはとどまらず。第1戦とは打って変わって大阪MVの反撃を許さずにシャットアウト。圧巻の強さ、ストレートでSVリーグの二代目女王に輝いた。

フルセットの激戦となった第1戦を制した中田久美HCは試合後のインタビューで「今日はみんなあまり良くなかった。ちょっとイライラしました。明日はしっかりやってくれると思います」とアリーナの笑いを誘った。さらに「明日で決めます！」と意気込みを述べたが、その言葉に選手たちが奮起。見事4季ぶり9度目の栄冠を勝ち取った。

■第1戦 SAGA久光3−2大阪MV

第1セット25-21

第2セット28-26

第3セット19-25

第4セット22-25

第5セット15-10

■第2戦 SAGA久光3−0大阪MV

第1セット25-20

第2セット25-23

第3セット25-14

（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）