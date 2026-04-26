【ひらがなクイズ】伝統的な和菓子や履き物を履かない足に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日常的な体の状態から、自然界の生き物の暮らし、さらに古くから親しまれているお菓子まで、意外な接点を持つ3つの言葉を選びました。頭の中をすっきりと整理して、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。
□□し
□□な
□□ま
ヒント：上新粉と砂糖を練り上げた、モチモチとした食感の和菓子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「すあ」を入れると、次のようになります。
すあし（素足）
すあな（巣穴）
すあま（素甘）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、身近な足の状態、野生動物の生態、そして伝統的な甘味という組み合わせでした。普段、視覚的に漢字で認識している言葉を一度音に還元してみることで、日本語の語彙が持つリズムやつながりを新鮮に感じられるパズルですね。知識を柔軟に活用して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日常的な体の状態から、自然界の生き物の暮らし、さらに古くから親しまれているお菓子まで、意外な接点を持つ3つの言葉を選びました。頭の中をすっきりと整理して、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□し
□□な
□□ま
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正解：すあ正解は「すあ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すあ」を入れると、次のようになります。
すあし（素足）
すあな（巣穴）
すあま（素甘）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、身近な足の状態、野生動物の生態、そして伝統的な甘味という組み合わせでした。普段、視覚的に漢字で認識している言葉を一度音に還元してみることで、日本語の語彙が持つリズムやつながりを新鮮に感じられるパズルですね。知識を柔軟に活用して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)