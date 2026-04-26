ボディメイクトレーナーの樫木裕実さんが26日までにインスタグラムを更新。63歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】63歳とは思えない驚愕の美ボディを披露した樫木裕実さん

樫木さんは、「皆さまに支えられながら年齢重ねてもいつまでも悪ガキな私が63歳になりました」と、近影をアップ。真っ白なチューブトップとタイトなパンツ、黒のロングブーツを合わせた大胆な"腹見せ"コーデを着こなしており、オレンジ一色の背景も相まってシェイプアップされた美ボディが一層目をひくショットとなっている。



また、樫木さんのコメントの中には「きっと亡き母も63歳になった私に心配だわ油断せずに過信せずに皆さんに感謝の気持ちを忘れずに生きていきなさい！と言っているのが聞こえてくる様です」と母に思いを馳せているものも。「まだまだ未熟者の私ですが63歳も皆さんに支えてもらいながら更に精進していきます」と力強く続け、決意を新たにしていた。



SNSでは、「樫木裕実先生、63歳のお誕生日おめでとうございます！！」「お誕生日おめでとうございます。パネル、とっても素敵です」「綺麗なボディーで憧れます！」「いつまで経ってもパワフルで美しい」「63歳には見えません」「毎年、美ボディの進化に驚愕しています」などのコメントがあった。



樫木さんは、1963年4月14日生まれ。代表作は「樫木式カーヴィーダンス」。女優やタレントからも厚い信頼を受けながら、トップアスリートのトレーニング指導、リハビリなどにも関わり、幅広い分野で活躍中。個人の目的に合わせて展開するメソッドは的確で発想力豊かな指導だと雑誌やテレビなどでも定評がある。（樫木さんの公式Webサイトより）