「阪神１−０ＤｅＮＡ」（２６日、甲子園球場）

阪神が主砲の一発で取った虎の子の１点を守り切り、今週初勝利。藤川球児監督（４５）が監督通算１００勝を達成し、巨人・原辰徳監督がもつセ・リーグ記録（１６７試合）に並ぶ最速タイ記録となった。

試合後、節目の監督通算１００勝について問われた藤川監督は「やっぱり選手たちがグラウンドで素晴らしいパフォーマンスを残し、それからさらに上手くなりたいと磨いてくれている。それがグラウンド上で出るわけで、ファンの方もその選手たちに期待して、それがうまくみんなでかみ合わせようとしてる。ファンと現場と一体になってる証しかなと思いますね。これが少しずつですけど、阪神タイガースとしての結果が見えてくると、また頑張ろうかなと思いますね」。日々、向上心を持って戦うナインと、その選手たちに熱い声援を送るファンの存在に感謝した。

この日は先発の大竹が７回４安打無失点で今季初勝利。４番の佐藤輝が六回に放った６号ソロによる１点を継投で守った。藤川監督は大竹については「ボールの走りも非常によくなってきましたし、彼の季節になってきたんじゃないですかね」、佐藤輝についても「ホームランを打った瞬間に、４番ですから。こういう一本というのは大きいんですよ。これは野球における４番の重みでしょうね」と賛辞。さらに「みんながそれをうまく守ってくれた」と全員をたたえた。