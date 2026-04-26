「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪・Ｇ３」（２６日、名古屋）

北井佑季（３６）＝神奈川・１１９期・Ｓ２＝が最終２角７番手から豪快にまくって優勝。Ｓ級復帰２場所目での優勝で、２０２３年９月向日町以来、通算２回目のＧ３制覇となった。２着は地元の纐纈洸翔（愛知）、３着に柿沢大貴（長野）が入った。

豪脚を発揮してＳ級復帰後の初優勝をＧ３で決めた北井。「うれしいのとホッとした気持ちです」と振り返った。レースは前中団から進め、最終ホームは８番手。落車が発生したが「そんなに驚くこともなく対応ができた」と最終２角から踏み込んで、前団をのみ込んだ。

ドーピング違反による長期のあっせん停止から今年１月に復帰し、特別昇級で今月Ｓ級へ復帰。追加で参戦した今開催は「追加をいただいて、気持ちも体も準備はできた。日に日に良くなったのを感じられた」と久々の４日制でも、以前のような脚力を見せた。

この優勝でＧ１・競輪祭（１１月１８〜２３日・小倉）の権利をゲット。「今年は出られても、競輪祭しかチャンスがなかった。結果的に権利をつかめたのは良かった」とビッグレースへの切符も手にした。Ｓ班不在とはいえ、脚力は証明。Ｇ１戦線への復帰へ向け、さらに脚を磨いていく。