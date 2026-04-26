◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着までオークスの優先出走権、良）

オークス（５月２４日、東京）トライアルは３歳牝馬１２頭立て（サムシングスイートは出走取消）で争われ、キャリア１戦で２番人気に支持されたラベルセーヌ（美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）が５着に敗れた。荻野極騎手を背に好スタートから２番手につけたが、道中は序盤から折り合いを欠くシーンを見せた。最後の直線では内からじわじわ伸びてきたが、掲示板確保が精いっぱいだった。

勝ったのは１番人気でダミアン・レーン騎手が手綱を執ったラフターラインズ（美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）。最後の直線で抜け出して、重賞初Ｖを決めた。叔母に秋華賞、エリザベス女王杯勝ちのスタニングローズがいる良血は前走で牡馬に混じって、きさらぎ賞３着だったが、その叔母が２着に敗れたオークスの切符をつかんだ。勝ち時計は、１分５９秒３。

荻野極騎手（ラベルセーヌ＝５着）「課題のテンションは何とか抑えられて、落ち着いて走れていました。ただ、ペースも遅かったですし、内枠で包まれる形になって動くに動けなかったです。それでも直線は伸びていたので、自分で動けるポジションならと思います」

津村明秀騎手（リスレジャンデール＝６着）「まだ口向きが安定していないし、後ろ（後肢）が弱いので、スローでごちゃついた時に頭が上がるところがありました。それでも最後は来ていたし、先々は良くなってくると思います」

原優介騎手（ゴバド＝７着）「スタートが決められなかったことに尽きます。前半は力みつつも折り合いは戻ってきました。上がりは使っていますし、２０００メートルは問題なかったです」

北村宏司騎手（ペイシャシス＝８着）「小柄な馬ですけど、接触したりタイトな中でも冷静に走れていました。何も言うことはないですし、もう少し体が大きくなってくれればと思います」

三浦皇成騎手（スタニングレディ＝９着）「３番手の外で抱えてハナに途中から行けましたし、４角でスローだったので、切れ負けするのが嫌で早めに踏んでいきました。最後に苦しくなりましたが、いい馬ですよ」

横山武史騎手（ファムクラジューズ＝１０着）「体が小さい馬なので、体重が減っていたのは減点材料でした。まだ冬毛も抜けていないので、時期もまだでした」

佐々木大輔騎手（ペンダント＝１１着）「スタートがうまくいかず後手に回ってしまいました。スローで折り合いもつかず、今日はうまく乗ることができませんでした」