◆バスケットボールＢ１リーグ第３５節 レバンガ北海道８３ー８１群馬（２６日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道は同地区の群馬に８３―８１で勝利した。４０点差の大敗を喫した前日の借りを返し、Ｂリーグ通算２００勝を達成。今季３６勝目を挙げ、勝率６割以上を確定させた。

ブザービーターで逆転を狙った相手の３点シュート（Ｐ）がリングにはじかれると、５９８４人の観客が詰めかけた会場は割れんばかりの歓声に包まれた。屈辱的な大敗から立て直しての勝利にトーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「カムバック出来た。持ってるものを全部出し切って、ファンのために勝てた勝利」と振り返った。

前半を６点リードで折り返すも、後半は苦戦を強いられた。第３クオーター（Ｑ）で逆転され、第４Ｑ序盤で一時８点差に。第４Ｑに３８失点で引き離された第１戦の悪夢が蘇る中、快進撃を続けてきたレバンガが食らいついた。

７３―７７からＳＧ富永啓生（２５）が２連続で３Ｐを沈めて一時逆転。同点の最終盤にはゴール前のスティールからパスを受けたＣ／ＰＦジョン・ハーラー（２６）がダンクシュートを決めて勝ち越した。一丸で節目の１勝を手にし、富永は「積み上げてきたものをこの４試合で崩してしまうのは簡単で、昨日みたいな負け方を絶対にしてはいけないという話も（チームで）した。その中で勝利できてよかった」とうなずいた。

初のＣＳ進出は逃したものの、Ｂリーグ創設後初の勝ち越しに続き、初の勝率６割以上が確定。「ＣＳに行くチームと戦えることを証明できるチャンス」というハーラーの言葉の通り、最終節Ａ東京戦でも勝利を収め、３連勝で歴史を塗り替えたシーズンを締めくくってみせる。（島山 知房）