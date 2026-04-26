RYOKI MIYAMA（三山凌輝）バースデーライブ開催 ソロ活動への思い「今までの経験は何も無駄ではなかった」
【モデルプレス＝2026/04/26】アーティストのRYOKI MIYAMA（三山凌輝）が4月26日、都内で開催された「RYOKI MIYAMA 2026 Birthday Concert！！！」囲み取材に出席。自身初のバースデーライブの意気込みを語った。
【写真】元BE:FIRSTメンバー、圧巻パフォーマンス披露
RYOKI MIYAMAは、本日の誕生日当日にバースデーライブを開催。約700人のファンとともに迎えるこの日は、翌月5月からスタートする初の全国Zeppツアー「Back from the coffin.」（大阪・東京・愛知）を前にした"出発点"として位置づけられている。
バースデーライブを迎えた今の思いをRYOKI MIYAMAは「自分自身でアーティストとしてバースデーライブを開催させて頂くのは初めてになります。いろんな形でフェーズも変わっていって、自分で構築していく中で、人生にとっての新しい門出、今後の展望のすごく大事な一歩目になります」としみじみ。「ゼロっていう考え方でもいいのかなと思っています。すごく大事な日になることは間違いない」と胸を張り「ファンのみなさんも集まってくれるので、ある種の決起集会。レジェンドに向かっていく中で、宇宙と世界に轟かせていく、脳裏に焼き付けていくまでの過程のマイルストーンになる。今日がゼロ日目になるかなと思っております」と語った。
ソロアーティストとして1人でさまざまなことを背負うプレッシャーについて、RYOKI MIYAMAは「すべてのことに通ずると思うんですけど、今自分の立場はかなり責任感が大きい立場だなと思っています」と口にし「最高責任者で立たせて頂いたり、大切な仲間、すごく近くにいる大切な人たちを守っていかなきゃいけない」とコメント。「背中を僕が見せて、一緒にお尻を叩き合いながら向上していく。そのスピード感はかなりパワーが必要だと思っています」と続け「そこに対する僕の責任感は、パフォーマンスもあるからこそ自負出来る。『大丈夫だからついてきてほしい』と思えるし、『心からついていきたい』と思ってくれている人たちばかりです。責任感とプレッシャーでもあるし、同時に大きな自信でもあるということが本音だと思います」と明かした。
自身で作詞作曲もしているRYOKI MIYAMA。これまでの経験が反映されることはあるのかという質問には「パフォーマンスというものに対してはすべてそうだと思うんですけど、深みやエネルギーはバックボーンや過去、今思っているエネルギーがパフォーマンスになってアウトプットされると思う」と回答。さらに「今までの経験は何も無駄ではなかったですし、自分がいろんな行動をさせてもらったからこそ、喜びも痛みも悲しみもいろんなものを経て背負ってきて今に至る」と振り返り「今の自分だからこそアウトプット出来るフェーズだなと思っています」と口にした。
27歳の抱負をRYOKI MIYAMAは「ゼロから新しい門出になると思うんですけど、これから世界のみなさん、宇宙のみなさんに僕という存在を轟かせて、何よりも証明します！」と意気込み。「みなさん、楽しみにしていてください」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
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◆RYOKI MIYAMA、バースデーライブ開催
RYOKI MIYAMAは、本日の誕生日当日にバースデーライブを開催。約700人のファンとともに迎えるこの日は、翌月5月からスタートする初の全国Zeppツアー「Back from the coffin.」（大阪・東京・愛知）を前にした"出発点"として位置づけられている。
◆RYOKI MIYAMA、ソロ活動への思い
バースデーライブを迎えた今の思いをRYOKI MIYAMAは「自分自身でアーティストとしてバースデーライブを開催させて頂くのは初めてになります。いろんな形でフェーズも変わっていって、自分で構築していく中で、人生にとっての新しい門出、今後の展望のすごく大事な一歩目になります」としみじみ。「ゼロっていう考え方でもいいのかなと思っています。すごく大事な日になることは間違いない」と胸を張り「ファンのみなさんも集まってくれるので、ある種の決起集会。レジェンドに向かっていく中で、宇宙と世界に轟かせていく、脳裏に焼き付けていくまでの過程のマイルストーンになる。今日がゼロ日目になるかなと思っております」と語った。
ソロアーティストとして1人でさまざまなことを背負うプレッシャーについて、RYOKI MIYAMAは「すべてのことに通ずると思うんですけど、今自分の立場はかなり責任感が大きい立場だなと思っています」と口にし「最高責任者で立たせて頂いたり、大切な仲間、すごく近くにいる大切な人たちを守っていかなきゃいけない」とコメント。「背中を僕が見せて、一緒にお尻を叩き合いながら向上していく。そのスピード感はかなりパワーが必要だと思っています」と続け「そこに対する僕の責任感は、パフォーマンスもあるからこそ自負出来る。『大丈夫だからついてきてほしい』と思えるし、『心からついていきたい』と思ってくれている人たちばかりです。責任感とプレッシャーでもあるし、同時に大きな自信でもあるということが本音だと思います」と明かした。
◆RYOKI MIYAMA、27歳の抱負は？
自身で作詞作曲もしているRYOKI MIYAMA。これまでの経験が反映されることはあるのかという質問には「パフォーマンスというものに対してはすべてそうだと思うんですけど、深みやエネルギーはバックボーンや過去、今思っているエネルギーがパフォーマンスになってアウトプットされると思う」と回答。さらに「今までの経験は何も無駄ではなかったですし、自分がいろんな行動をさせてもらったからこそ、喜びも痛みも悲しみもいろんなものを経て背負ってきて今に至る」と振り返り「今の自分だからこそアウトプット出来るフェーズだなと思っています」と口にした。
27歳の抱負をRYOKI MIYAMAは「ゼロから新しい門出になると思うんですけど、これから世界のみなさん、宇宙のみなさんに僕という存在を轟かせて、何よりも証明します！」と意気込み。「みなさん、楽しみにしていてください」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
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