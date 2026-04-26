宮舘涼太「一緒に練習していい？」目線を合わせるように語りかける“日記”動画に「癒される」「文鳥さんも舘様もかわいい」「永遠に見ていられる」の声

【動画】宮舘涼太“エータ”の笑顔はじける！ほのぼの動画

Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘が演じるエータの動画を公開した。

■宮舘涼太「一緒に練習していい？」優しく話しかける

同ドラマ公式Instagramでは、「エータの文鳥日記」として動画を公開。

この日の宮舘は、自身が演じる“エータ”としてスーツ姿で登場。動画では、鳥かごの中にいる文鳥に「文鳥さん」と語りかけるところからスタートした。宮舘は文鳥と目線を合わせるようにして姿勢を低く保ち、「練習つきあってくれる？」と続け、ほのぼのとしたやりとりを披露した。

テキストでは、「撮影前に、ぶんちょうさんとセリフ確認！？」と綴り、「練習では少しかみ合わない様子でしたが、本番は皆さまにご覧いただいている通りいつも息ぴったりですね」「ぶんちょうさんに優しく話しかける宮舘さんでした」と撮影時の様子をレポート。

さらに「今後のエータとぶんちょうさんのシーンも温かく見守ってください」と呼びかけ、「第4話TVerで配信中です」と結んだ。

この動画には、「話しかけ方が優しい」「なんですかこの可愛い生き物たちは！」「文鳥さんも舘様もかわいい」「永遠に見ていられます」「癒しですね」と文鳥とエータのやり取りに癒されたファンも多かった様子で、様々なコメントが寄せられていた。

■動画：宮舘涼太“エータ”による笑顔はじけるほのぼの動画