◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・佐々木朗希投手が6回途中4失点で今季初勝利。打線の大量援護を受けての勝利に「助けられて勝てた」と感謝を口にしました。

前回20日ロッキーズ戦から中5日での先発マウンドは、カブス・鈴木誠也選手に第4号ソロを浴びるなど自己ワーストの1試合3被弾。それでも打線が4回に打者一巡の猛攻で6点を挙げるなど、大量12得点で佐々木投手に白星をもたらしました。

今季初の白星は2025年5月4日のブレーブス戦以来、357日ぶりの勝利。「良かったなという気持ちは素直にありますし、打線にも後に投げたピッチャーにも助けられたので、本当に今日は助けられて勝てたなと思います」とチームメートへ感謝します。

3本のホームランには「投げ切れたボールを打たれたシーンもありましたし、(ストライクを)取りに行ったところを打たれたのもあったので、反省の仕方はそれぞれ」とコメント。

続けて「選んだボール自体は今持っているものを発揮したなかなので、これに関しては質を上げていくことしか対策はないのかなと。引き続きストレートと変化球の質を高めることを大事にしてやっていきたいです」と、さらに研鑽(けんさん)を積む姿勢を示しました。

この試合に向けてはこれまで「抜けるのが多かった」というスプリットを微調整して臨んだとのこと。「スピード感が欲しいのと、ベースの上に行かないと(打者に)振ってもらえないので、コーチとも話して方向性を決めた」と明かし、「コントロールが良かったし、カウント球でも使える球だった」と手応えを語りました。

今季5試合目で初勝利をつかみましたが、ここまでの成績は1勝2敗で防御率6.35。現状には「なかなかイニングが食えていなかったり、内容も良くない中で自分の中でももどかしさはある」と話します。

その上で「自分のできることを常にやっていく。シーズンが始まったばかりなので終わった時にしっかり形になるようにやっていくしか僕はコントロールできないので、それを大事にしています」と、今後を見据えました。