上方漫才大賞のザ・ぼんち、金属バットとのツーマンライブなど決定 ハンジロウ、モグライダー、ニッポンの社長とも
45年ぶり2度目となる「上方漫才大賞」を受賞した漫才師のザ・ぼんち（ぼんちおさむ、里見まさと）が25日、大阪・道頓堀シアターで『ザ・ぼんち芸道55周年挑戦ツアー』を開幕し、さらに追加3公演を発表した。
【画像】ザ・ぼんち、芸道55周年挑戦ツアーのビジュアル
昨年の『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜』で熱戦を繰り広げた戦友とのスリーマンライブ「B.H.M」、さらに『第61回上方漫才大賞』で奨励賞を受賞した金属バットとの化学反応が楽しみなツーマンライブ「ばっとぼんちー2026」、そして漫才とコントの二刀流No.1決定戦『ダブルインパクト』で初代王者に輝いたニッポンの社長と世代を超えたツーマンライブ「ニッポンのぼんち」の3公演が新たに加わった。
■ぼんちおさむ コメント
猪突猛進!!!!いろんなことにチャレンジ!!!
■里見まさと コメント
「ザ・ぼんち55周年挑戦するツアー」になります。どこまで挑戦しつづけられるか？先はまだ長いです。若手、中堅の皆さんとの楽しい舞台を見ていただけましたら。
■公演概要
『ザ・ぼんち×ハンジロウ×モグライダー スリーマンライブ「B.H.M」〜 ザ・ぼんち55周年挑戦ツアー 〜』
日程：7月24日（金）
時間：18:30開場／19:00開演／20:15終演予定
会場：東京・牛込箪笥区民ホール（新宿区箪笥町15番地）
出演：ザ・ぼんち、ハンジロウ（マセキ芸能社）、モグライダー（マセキ芸能社）
『ザ・ぼんち×金属バット ツーマンライブ「ばっとぼんちー2026」』
日程：9月18日（金）
時間：18:00開場／19:00開演／20:15終演予定
会場：クールジャパンパーク大阪・WWホール
出演：ザ・ぼんち、金属バット
『ザ・ぼんち×ニッポンの社長 ツーマンライブ「ニッポンのぼんち」〜 ザ・ぼんち55周年挑戦ツアー 〜』
日程：11月14日（土）
時間：19:00開場／19:30開演／20:45終演予定
会場：東京・ルミネtheよしもと
出演：ザ・ぼんち、ニッポンの社長
【画像】ザ・ぼんち、芸道55周年挑戦ツアーのビジュアル
昨年の『THE SECOND 〜漫才トーナメント〜』で熱戦を繰り広げた戦友とのスリーマンライブ「B.H.M」、さらに『第61回上方漫才大賞』で奨励賞を受賞した金属バットとの化学反応が楽しみなツーマンライブ「ばっとぼんちー2026」、そして漫才とコントの二刀流No.1決定戦『ダブルインパクト』で初代王者に輝いたニッポンの社長と世代を超えたツーマンライブ「ニッポンのぼんち」の3公演が新たに加わった。
猪突猛進!!!!いろんなことにチャレンジ!!!
■里見まさと コメント
「ザ・ぼんち55周年挑戦するツアー」になります。どこまで挑戦しつづけられるか？先はまだ長いです。若手、中堅の皆さんとの楽しい舞台を見ていただけましたら。
■公演概要
『ザ・ぼんち×ハンジロウ×モグライダー スリーマンライブ「B.H.M」〜 ザ・ぼんち55周年挑戦ツアー 〜』
日程：7月24日（金）
時間：18:30開場／19:00開演／20:15終演予定
会場：東京・牛込箪笥区民ホール（新宿区箪笥町15番地）
出演：ザ・ぼんち、ハンジロウ（マセキ芸能社）、モグライダー（マセキ芸能社）
『ザ・ぼんち×金属バット ツーマンライブ「ばっとぼんちー2026」』
日程：9月18日（金）
時間：18:00開場／19:00開演／20:15終演予定
会場：クールジャパンパーク大阪・WWホール
出演：ザ・ぼんち、金属バット
『ザ・ぼんち×ニッポンの社長 ツーマンライブ「ニッポンのぼんち」〜 ザ・ぼんち55周年挑戦ツアー 〜』
日程：11月14日（土）
時間：19:00開場／19:30開演／20:45終演予定
会場：東京・ルミネtheよしもと
出演：ザ・ぼんち、ニッポンの社長