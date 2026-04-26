本拠地ヤクルト戦

プロ野球の中日は26日、本拠地でヤクルトと対戦し、3-0で勝利した。2-0とリードした8回には、代打の川越誠司外野手が適時二塁打を放って1点を追加した。しかし、二塁にスライディングした直後に肩を押さえて悶絶。担架で搬送された。ファンからは「非常に心配です」「軽症であってくれ」と悲鳴が上がっている。

2-0で迎えた8回2死三塁。鵜飼の代打で登場した川越はライトへ二塁打を放ち、貴重な追加点をもたらした。しかし、二塁にスライディングした際に右肩を負傷したようで、立ち上がれずに悶絶。担架に載せられ、青い覆いで隠されながら運ばれていった。代走に尾田剛樹が送られた。

中日の野手陣では、岡林勇希が3日のヤクルト戦で負傷交代して4日から登録抹消。その後もミゲル・サノー、花田旭、福永裕基らが相次いで離脱している。X上のファンからは川越の状態を心配する声が相次いでいる。

「【悲報】川越、担架」

「川越無事でいて」

「ケガ人増えたら怖い」

「お祓いしよう。塩だけじゃ足りんよ」

「非常に心配です」

「軽症であってくれ」

「代打で結果出てきたのにまた故障者か」

「川越もケガ？外野やばすぎない？」

「川越さん大丈夫なの？ええ？担架」

試合前の時点で6勝17敗で最下位に沈んでいた中日。先発の高橋宏斗が7回無失点の好投で今季初勝利を挙げ、今季初の3連勝と流れを掴みつつある中で、不安が残る場面となった。



（THE ANSWER編集部）