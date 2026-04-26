16日深夜から17日未明、東京都内にある元モーニング娘。の後藤真希（40）の実家で火災が発生した。

【画像】「過激すぎる」との声も出た後藤真希の写真集

「3階の窓ガラスが大破し、複数の消防車が駆けつけて現場は騒然。実家には姉家族ら8人が住んでいたが、いずれも避難して無事だという」（スポーツ紙記者）



本人は御殿に住んでいなかった

1999年にモー娘。に加入。グループ初のミリオンセラー『LOVEマシーン』でセンターを飾り、一躍トップアイドルとなった後藤がわずか16歳で建てたのが、この豪邸だった。

「小学生の時に登山事故で他界した父に代わり、居酒屋を営みながら4人の子どもを育ててくれた母への感謝をこめたプレゼントで、近隣では“ゴマキ御殿”として知られていた」（同前）

プライベートは受難続き

グループ卒業後も大河ドラマ『義経』に出演するなど活躍した後藤だが、私生活は受難続きだった。

「歌手デビューしていた弟の祐樹（現・千葉県八街市議会議員）が素行不良で引退し、2007年に窃盗で逮捕。さらに、10年1月には、母が実家の3階から転落死した。後藤の精神的ショックは大きく、12年に活動を休止した」（同前）

幸せを掴んだのは、芸能活動を再開した14年。

「地元の後輩にあたる3歳年下の建設業の男性と結婚。2人の子どもに恵まれるとママタレとして再ブレイク。17年にはベストマザー賞を受賞した」（同前）

だが19年、今度は後藤本人にスキャンダルが。

過激なカットが話題となったセミヌード写真集

「オンラインゲームで再会した5歳年下の元恋人との『アパホテル不倫』を文春がスクープ。後藤は事実を認め全面謝罪したが、夫が間男を相手取って損害賠償を請求するなど泥沼化した」（芸能記者）

それでも男性人気は一向に衰えることを知らず、

「24年、芸能活動25周年を記念したセミヌード写真集を発売するとバストトップやアンダーヘアが透ける過激なカットが話題を呼び、重版10刷を突破。電子版写真集として歴代最高売上を記録した」（同前）

後藤真希があなたのお部屋を訪問？

そんな後藤が今、最も熱を入れるのが、

「熱狂的なファンを相手にした、いわゆる『ファンビジネス』。中でも、力を入れているのが、ゴマキと触れ合いながら観光ができるバスツアー。昨年、限定50名で販売された石垣島のツアーは即完売した。

5月にも佐賀県の温泉付きリゾートホテルでの宿泊が組み込まれた1泊2日のツアーが開催予定。約9万〜13万円と高額ながら応募者が殺到。

ツアーには『後藤真希とカラオケパーティ』『後藤真希があなたのお部屋を訪問』などのファン垂涎の企画が含まれるそうです」（同前）

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（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月30日号）