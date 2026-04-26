ボルシアMG高井幸大が投入直後に乱闘の仲裁に入る珍しい一幕があった

ドイツ1部ボルシアMGのDF高井幸大が現地時間4月25日のブンデスリーガ第31節ヴォルフスブルク戦（0-0）の終盤に途中出場した。

すると、投入直後に乱闘の仲裁に入る珍しい一幕があった。

3試合連続でベンチスタートだった高井は0-0で迎えた後半アディショナルタイムに足を痛めたDFファビオ・キアロディアに代わって出場となった。

すると、高井が出場した直後にボルシアMGの韓国代表MFイェンス・カストロップが相手選手への危険なタックルで一発退場に。それをきっかけにヒートアップしたヴォルフスブルクのFWアダム・ダギムとカストロップが小競り合いを起こすなど両チームの選手が入り乱れる状況となった。

ピッチに立ったばかりの高井やFW町野修斗らが仲裁に入ってその場を収める格好となり、乱闘騒ぎに関与したタギムとボルシアMGのMFロッコ・ライツにも警告が出された。

「DAZN」の公式Xは「いきなり乱闘に巻き込まれる」と投稿。投入後すぐに乱闘の仲裁役を務めた高井に対して、ファンからは「しっかり仲裁してた」「出たばかりで乱闘騒ぎに巻き込まれてかわいそう」「すごいの経験したね」といったコメントが寄せられていた。

試合は0-0のまま終了。勝ち点32のボルシアMGは11位。一方、FW塩貝健人が所属するヴォルフスブルクは同25で降格圏の17位となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）