◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 4-1 DeNA(26日、横浜スタジアム)

2連敗を喫したDeNA。試合後に相川亮二監督がインタビューに応じました。

この日は前回対戦でも好投を許した巨人の先発・井上温大投手の前に5回まで無得点。6回には相手のエラーもあり1点差に迫るも、8回に再び突き放され敗れました。

8回のマウンドにあがった3番手・坂本裕哉投手は先頭にヒットを浴びると、後続には送りバントとされます。すぐさま打球処理に向かうも、ファンブルに悪送球で無死2、3塁とされました。その後は四球で満塁を招き、犠牲フライと押し出しで2失点。相川監督も「(1点差まで追いついて)もう1粘りっていうところでああいうミス。イージーミスというかね、ダブルエラーという。ああいうところで(アウトを)1つ取ってない、ピンチを広げる、そこの2失点というのはやはり大きい」と語ります。さらに1失点でいっていればどうなるか分からなかったとし「守備として、しっかりやるべきことをやっていく」と改善について言及しました。

さらに対DeNA戦で2連勝とした巨人・井上投手についても言及。良い投手なのは間違いないとしながら「良い投手だから打てませんでした、では勝負にならない。チームとしてどうしていくのか。良い投手と対戦する時には、選手任せではなくチームとしてどう攻略するのかが課題」と語りました。

その中でも、先発・石田裕太郎投手やリリーフのルイーズ投手、宮城滝太投手の力投にねぎらい。坂本投手含め、今後も課題と向き合いながら、よりよくしていきたい思いを明かしました。