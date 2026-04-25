〈ふくよかな体で警察官を誘惑、青酸カリで夫を殺害⋯“3人を殺害した毒婦”のおそるべき犯行手口（昭和27年の事件）〉から続く

愛人との同棲は、わずか2年で破綻した。だが、女は止まらなかった。

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次に狙ったのは温泉旅館の経営者。関係を結び、やがて妻を殺させ、さらに男も手にかける。3人の命を踏み台に“女将”の座を奪い取ろうとした小林カウ――その末路とは？

鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

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初七日も過ぎぬうちに警察官と同棲

夫の初七日も過ぎぬうちに、カウが中村を自宅に引っ張り込み同棲生活を始めると、近所では秀之助さんは2人が殺害したのではないかと噂が立った。

中村もこの一件で警察を解雇されている。しかし、カウは中村を養うためますます商売に精を出し、彼を大学にまで行かせてやる。が、中村は18歳も上のカウのことを最初から単に性の捌け口で、良い金づるとしか考えておらず、同棲生活は2年もたたずに破局。

その後、中村は同年代の女性と結婚、家庭を持った。カウは激怒し若い妻に激しく毒づいたものの、言える筋合いではなく、逆に中村に手切れ金を渡す羽目になったそうだ。

1人になったカウは2年後の1956年春、栃木県の塩原温泉郷で新たに商売を始める。ホテル明賀屋前の店を家賃1年分を前払いして借り受け「那珂屋」という物産店をオープン。すでに48歳になっていたが、色っぽいと評判で、土産品はもちろん猥褻な写真や大人のおもちゃなども販売した。

これが繁盛し、翌1957年には食堂「風味屋」も開店。実姉の娘2人を養女に迎え仕事を手伝わせる。

貯金も順調に増え、土地も購入したことで資産はまたたく間に約300万円に（現在の貨幣価値で約6600万円）。

カウはしだいに自分で温泉宿を持ち、その女将の座に就きたいと考えるようになる。が、伝統ある塩原温泉で新参者が入り込めるような所はなかなか見つからなかった。

温泉旅館経営者とねんごろに

1958年秋、50歳となり焦っていたカウに耳寄りな情報が入る。「日本閣」というホテルが経営不振で300万円前後で売りに出されているのだという。何でも、日本閣は温泉を利用する権利を持たず、増築中の新館も骨組みだけのまま工事が中断されているらしい。

そこで、さっそく日本閣の経営者、生方鎌輔（同51歳）に電話で問い合わせたところ、売る気などないという。が、ほどなく日本閣は資金に行き詰まり、半年後の1959年春には鎌輔の方からカウに共同経営者にならないかと話が持ち込まれる。鎌輔が言うには「妻のウメ（同47歳）と関係が上手くいっておらず、別れるにあたり手切れ金50万円を要求されている。30万円を貸してくれればウメを追い出し、あんたと夫婦になれる」という。

カウは共同経営者にするという約束も交わし、すぐに男女の関係になった。

以来、鎌輔はカウの家に入り浸りになるようになり、群馬県の渋川に2人で一泊旅行に出かけた際、寝物語にとんでもない提案を切り出す。

「いっそのことウメを殺してしまうか。そうすれば50万円をやらずに済み、その分旅館の立て直しに使える」

カウに何の異論もなかった。

「上手くいったら抱かしてやる」

温泉がなく客に不人気だった1960年1月中旬、カウは日本閣で雑役夫として働いていた前科3犯の大貫光吉（同36歳）に殺しを請け負わせることを思い立つ。

大貫はカウの食堂にも頻繁に顔を出し、そのたびカウにちょっかいを出していた。そんな下心を逆手に取り、ある夜、カウは大貫に「鎌輔の妻を殺っておくれ。手間賃は2万、上手くいったら抱かしてやる」と迫る。

さすがに大貫は「そんなことはできねえよ」と驚いたが、「人間だと思わず、犬か猫だと思えばできる」と説得され、殺しを引き受けてしまう。

1960年2月8日19時半ごろ、大貫は鎌輔があらかじめ鍵を外したままにしていた日本閣の表戸から中に侵入、居間にいたウメさんの首に麻紐を巻き付け絞殺。鎌輔も含め3人でボイラー室の床下に遺体を埋めた（後に、ボイラー室に奥さんが埋められていると噂になり、裏の山林に埋め直した）。

邪魔者を消したカウは日本閣に乗り込み、女将として采配を振るい始める。が、まもなく登記所に行き鎌輔に騙されていたと気づく。改築費として200万円を注ぎ込み自分名義になっているはずの新館が、旧館と共に競売にかけられていたのだ。

ついに日本閣を我が物に

カウは裏切った鎌輔が許せず、今度は大貫に「日本閣の亭主にしてやる」とエサをまき殺害を依頼。同年大晦日の17時ごろ、ホテルの帳場でテレビを見ていた鎌輔の背後からカウが細引きで首を絞め、大貫が包丁で首を切りつけトドメをさした。

翌日、元旦の挨拶に来た人々にカウは「鎌輔さんは金策で東京に行きました」となんでもない顔で言ったそうだ。

こうして日本閣を我が物にしたカウだが、さすがにホテルの経営者夫婦が2人とも姿を消せば、塩原では彼女を怪しむ声が以前に増して大きくなり、新聞も紙面を割き事件の詳細を連日のように報じた。

結果、警察も動き出し、1961年2月19日、カウと大貫は栃木県大田原署に殺人容疑で逮捕される。その日のうちに大貫は自供、カウも3日後から自供を始め、ほどなく鎌輔とウメさんの遺体発見に至る。

そして、2ヶ月後には警察の厳しい追及に屈し9年前の夫殺しも自白。ちなみに、カウは取り調べで大貫も殺害する予定だったと語っている。

殺人、死体遺棄などの罪で宇都宮地裁に起訴されたカウと大貫の裁判には、秀之助さん殺しの幇助罪で中村元巡査も出廷した。

「3人の人命を奪った罪は全く情状酌量の余地がない」

1963年3月18日、同地裁はカウに「生来勝気で、物欲には異常な執着を持ち、満たすためには手段、方法を選ばず、他人の犠牲なども全然意に介さないという情性欠如の精神病的性格の持ち主。3人の人命を奪った罪は全く情状酌量の余地がない」として死刑、大貫には「カウに金と色で操られた」として無期懲役を宣告し、中村には「共謀の疑いは濃いが証拠不十分」として無罪を言い渡す。

検察・弁護側ともに控訴した結果、1965年9月15日、東京高裁は一審判決を破棄し、大貫にも死刑を宣告。中村も殺人罪で懲役10年を言い渡す。

そして5年後の1966年7月14日に最高裁が3人の上告を棄却しカウと大貫の死刑が確定する。

カウは死刑が決まったからといって女性には執行されるはずがないと、東京拘置所に収監された後も看守に色目を使い続けた。

彼女の最期

しかし、1970年6月11日、同拘置所内で大貫とともに絞首刑執行（享年61）。

処刑当日の朝、化粧を整えたカウに主任刑務官が「とても綺麗だよ」と声をかけると晴れやかに笑い、最期は「思い残したことも言い残したこともありません」と絞首台に進んだそうだ。

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多くの男たちをたぶらかし、殺人へ導いた「驚きの手口」とはーー。

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（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））