ロボアニメっぽいデザイン？

西武鉄道イベント情報の公式Xが投稿した、リニューアルしたレッドアローの画像に関して、「ロボっぽく見える」という反応がありました。

【「3倍速そう」の声多数!?】大河原氏デザインの新車両（画像）

西武鉄道は4月21日、新宿線で運行している10000系1編成をリニューアルし、西武新宿と本川越を結ぶ新たな観光特急として2028年度から運行を開始すると発表しました。

そのデザインは、アニメ『機動戦士ガンダム』などのメカニックデザインで世界的に知られる大河原邦男氏が担当しています。なお、大河原氏が鉄道車両の外装・内装デザインを一貫して手掛けるのは、今回が初めてです。

リニューアル車両は赤で塗られており、「赤い彗星感」「シャア専用レッドアロー降臨」「通常の三倍のスピードで走ったりするのですか？」と、『機動戦士ガンダム』のシャアザクなどをイメージする人がみられました。ちなみに、ガンダムシリーズを制作しているサンライズの最寄り駅である上井草駅はレッドアローの停車駅ではないため、「特急レッドアロー号上井草行き待ったなし」「イベントで停車するかもね」といった反応もありました。

ほかにも「流石に変形はできないですよね」「ニューレッドアロー、絶対にレッドショルダーって呼ばれるに違いない」「びっくりドッキリ観光特急」といったように、『装甲騎兵ボトムズ』『勇者特急マイトガイン』『ヤッターマン』など、大河原氏がメカデザインを担当した作品を意識したコメントもあり、大河原氏のロボットアニメへの貢献度と知名度の高さがうかがえます。