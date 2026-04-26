ちゃんとトイレができたヒメちゃんを、飼い主さんご家族みんなで「凄い！」と褒めちぎってみたところ、嬉しそうにこちらへやってきて見せてくれた反応があまりにも可愛すぎると大きな反響を呼びました。

「ホリホリ自慢げで可愛い」「全然意味ないところで砂かけしてるの可愛い」と評判となり、132万回以上再生されています。

【動画：トイレができた秋田犬を『スゴイ！』とみんなで褒めちぎった結果→思わず吹く『シュール過ぎる光景』】

ちゃんとトイレでできたことを褒めちぎると…？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『ヒメちゃんにバレるまで。』へ投稿された、秋田犬「ヒメちゃん」の様子です。この日ちゃんとトイレができたヒメちゃんを、飼い主さんご家族みんなで褒めちぎってみたのだそう。

すると、こちらへトコトコとやって来たヒメちゃんは、くるりと背を向けたかと思うと後ろ足でけりけり。トイレの締めと言うべき砂かけを見せるという、ヒメちゃんからの大サービスがもらえたのだとか。

更に褒め続けると…？

大サービスをもらってからも、飼い主さんご家族の褒めちぎり作戦は終わることを知りません。褒められ続けて嬉しいのか、角度を変えてまたけりけりするなど、ヒメちゃんからのサービスは続いたのだそう。

この褒めちぎり作戦は、トイレをしている時からみんなで待ち構えていたのだそうで、ヒメちゃんはとても喜ぶのだとか。砂けり披露の後はクルリと一周回って、見事にパフォーマンスを締めくくったヒメちゃんでした。

ご家族の帰宅時にはヒメちゃんコールも

飼い主さんご家族みんなでヒメちゃんに向かって行うのは褒めちぎりだけではありません。帰宅した時に出迎えてくれたヒメちゃんに、「ヒメちゃん、ヒメちゃん」とコールを行うのもお約束なのだとか。

すると、満遍なく撫でてもらえるようにクルクル回るのだそうで、ひとしきり撫でてもらった後には「遊んで」とオモチャを持ってくるちゃっかりした一面も。これからもみんなに可愛がられているヒメちゃんを、たくさん見ていきたいです。

この投稿へは「砂かけサービスのカメラワーク無駄に上手いのやめて笑」「誇らしげに砂けり披露しててかわいい」「褒められてチョーシ乗るタイプだｗ可愛い」「褒めてるってわかって喜んでるの可愛すぎる」など、褒められて嬉しそうなヒメちゃんの姿に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと18万以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『ヒメちゃんにバレるまで。』では、四角い鼻と二重なつり目がチャームポイントだという秋田犬「ヒメちゃん」と飼い主さんご家族との、楽しい日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ヒメちゃんにバレるまで。」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。