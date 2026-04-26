冷蔵庫のドアの前、ヘソ天でぐっすりと眠るコーギーさん。ドアを開けるためには…可愛すぎる『絶対的なルール』を捉えた映像は海外から多くの反響を呼ぶこととなったのです。

冷蔵庫の新常識…！？ぜひ導入したい、微笑ましく愛らしいその光景は記事執筆時点で154万回を超えて表示されており、3.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：冷蔵庫の前で転がる犬→開けられないので、仕方なく…可愛すぎる『冷蔵庫を開けるための方法』】

冷蔵庫の前で眠る犬→開けるためには…

Xアカウント『@komachiaya_』に投稿されたのは、コーギー「こまち」ちゃんのお姿。この日、飼い主さんはお家での『冷蔵庫の開け方のルール』について紹介動画を投稿されたのです。

冷蔵庫のドアの前、張り付くようにしてヘソ天でくつろいでいたというこまちちゃん。

『絶対的なルール』に大反響

お料理をするために冷蔵庫を開けるためには…まず、こまちちゃんを『スライド』させることが必要なのだといいます。

無防備極まりないこまちちゃんをそっと掴んで、優しく滑らかにスライドさせた飼い主さん。

冷蔵庫の引き戸を開けてもこまちちゃんの頭にぶつからない、十分なスペースが確保できたことを確認後、引き戸を開けて中から材料を取り出すことができます。

用が済み次第、引き戸をゆっくりと閉めて…ここで忘れてはいけないのは、こまちちゃんを元の場所に戻すこと。

移動後、1ミリたりとも動いていないこまちちゃんをそのままの状態で再び優しくスライド！原状回復し、元に戻したこまちちゃんが変わらずのんびり過ごしていることが確認できれば完了！ここまでが『冷蔵庫を開ける時の絶対的ルール』なのだとか。

冷蔵庫を開ける度に『かわいい』に触れられるという素晴らしいルール紹介は、国境を越えて多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「これは日本の素晴らしいスタイルです」「本当にかわいい、うちの子もみてください」「コーギーって本当に個性的で素敵ですよね」「お茶目で本当に可愛いですよね」「きちんと元の位置に戻すのが良い」など多くのコメントが寄せられています。

個性あふれるコーギーの女の子の日常

こまちちゃんは、元気いっぱいで個性あふれる6歳の女の子。チーズ蒸しパンの妖精としても名高いそうで、飼い主さんに見せる無防備なお姿はあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースに暮らすこまちちゃんのお姿は日々コーギーならではの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@komachiaya_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。