全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒のラーメン店『えーちゃん食堂』です。

【6：00〜】サバ香る魚介系の奥行きとコクふわり麺がぴったり

深夜から仕込み始めて開店すぐの朝6時にはすでに行列。3時間ほどで100杯を売り切ると朝ラーの話題を攫う人気店だ。

店主の佐藤栄市さんは元芸人。10代からラーメン屋でバイトをしていた根っからのラーメン好きだ。「毎日食べられるラーメンを」というその一杯はスープにサバがしっかり香る。カエシにはドンコやトンビ、しょっつるなども入るといい、絶妙に複雑な奥行きあり。

ラーメン1000円（＋生玉子100円）

『えーちゃん食堂』ラーメン 1000円（＋生玉子 100円） 豚のバラ3枚、ウデ1枚が入るチャーシュー。バラの脂と腕の肉感、どちらも旨し

ふわりとした食感の中太麺のやさしさとも相まって、旨さが沁みる〜のだ。また、毎週月曜日には時にあん肝、時にカニなどを使う限定スープも提供。スープはずっと継ぎ足しゆえ、それも味を深めている。

『えーちゃん食堂』店主 佐藤栄市さん

店主：佐藤栄市さん「バランスのいい突出し過ぎない味を心がけています」

『えーちゃん食堂』

目黒『えーちゃん食堂』

［店名］『えーちゃん食堂』

［住所］東京都目黒区下目黒3-4-6サンライズ目黒1階

［電話］非公開

［営業時間］6時ごろ〜10時半（材料なくなり次第終了）

［休日］水・ときどき火（Xにて告知）

［交通］JR山手線ほか目黒駅東口から徒歩10分

撮影／西崎進也、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

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