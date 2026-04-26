牡牛座・女性の運勢

自分のなかで、ある種の矛盾した考え、感情が強まりいまの状況に「NO」を言ってくるとき。現在の牡牛座、主に社会面の自分を新しく立て直すべく、大きな挑戦に向き合っているところでしょう。しんどくはありますが、状況はおおいに追い風で、想像以上に早く成果を出しています。ここからは、またその追い風も強まるよう。が、「本当に自分はこうしたいのか？」という疑問を覚えるのもいまなのかも。たしかに現状の状況は牡牛座に変わることを迫っています。強いストレスもかかるときなので、もし当てはまるならひと息つくのもありでしょう。自覚がないと社会面で人と大きくもめがちです。頭を切り替え、リラックスを心掛けて。

牡牛座・男性の運勢

現状、集中して向き合っている社会面を中心とした取り組みに対し、反発する思いが強まるタイミングかもしれません。牡牛座は「自分には成長が必要だ」と意識し、果敢に実行しているところでしょう。実際それは大きな成果を得、周囲の支持も得ながら拡大していっているところですが、ふとこれは自分の本当の望みなのか疑問を抱くことがあるのかな。実際にそれを言葉や態度に出し、人と衝突する可能性も。少しリラックスを心がけ、頭を切り替えて場を離れてみるのも手です。ただ急な方向転換は、よい手ではありませんよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ