双子座・女性の運勢

力強くおおいに刺激を与えてくれる対人関係運に支えられ、いっそう発想豊かになる今週です。新しいことへの関心と意欲が広がり、日々が楽しくなってきそう。ただ同時に、自分の内側から強いブレーキがかかってくるのもここからです。もしかなり頑張って挑戦してきているのなら肉体的な疲労、もしくは「ちょっと頑張りすぎたが故の心の反動」というパターンもありえるかな。いま起こる衝動的な感情はだいたいストレスからくるので、何かを判断しようとせず、まずは休養を十分に。過度にストイックに傾く面もありますが、飴と鞭はうまく使いわけましょう。自分のなかに矛盾があるのは普通ですよ。

双子座・男性の運勢

現在、確実に高まっている双子座の挑戦心に、いっそうの前向きさと楽観性が加わるとき。いまは双子座を支え、意欲とモチベーションを与えてくれる対人関係にも恵まれていますが、より自由な気持ちで活動範囲を広げられそうです。が、同時に今週はその意欲に自分自身の内側から待ったがかかる側面もあります。おそらくその背景には一定の疲れとストレスがあるのでは。最近頑張りすぎているのなら、それが原因かな。無理をすると反動でいろいろ嫌になりがちですが、気づいてまず急用を優先すれば軽減するでしょう。やる気があっても根詰めないのが大事。何ごとに関しても、バランスをうまくとってください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ