蟹座・女性の運勢

社会面を中心として、蟹座の果敢な挑戦が続きます。もし自分を成長させるべく、具体的な学び＆経験の獲得を意識しているのなら、それは非常にうまくいっていそう。日々確実な手ごたえを感じ、多少大変なことさえ「ちょっとおもしろく思えてきた」なときかも。ただ、最近新たに活性化しつつある対人関係は、そんな蟹座のやる気に水を差してきそう。気の合う相手でも、価値観が違うことは多々あります。何かカチンとくることを言われてもおそらく相手は無自覚です。スルーしてあなたはあなたで、好きにやりましょう。いまの社会面は少し根詰めやすいので、それに対するしっくりこなさも強まるかな。納得がいかないときは、少し心の距離を取るのも大事です。

蟹座・男性の運勢

新たに登場した＆身近な誰かが、最近の蟹座の意欲に水を差しそうな今週。いまの蟹座は自分自身を成長させるべく、社会面を中心として新しい経験に幅広く取り組んでいるはず。難しいことですがそれはすでに成果を出し、蟹座自身のなかでもそれを楽しむ余裕が生まれつつあるようです。が、相手はおそらく無自覚で、「そこまでやる必要ある」（仮）のように言ってくるのかも。親しくなれる相手でも、価値観は多様で複雑です。イラっと来てもスルーして、一線を引きましょう。ただ蟹座自身のなかでも、いまのストイックな状況に対し、違和感を覚えている面はあるのかも。難しいところですが、集中とリラックス、適度なバランスが必要かもしれません。

占い：アストロカウンセラー・まーさ