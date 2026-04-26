獅子座・女性の運勢

新しいことをやってみたい、それを通じて自分を成長させたい意欲を持つ現在の獅子座。その意欲はパートナーや親友など、大事な相手に支えられ、ここからはさらに共感しあえる誰かにも出会えるよう。自分の世界が広がっていく実感も得られるときです。が、難しいのは、いまその状況に対しブレーキをかける要素も現れること。仕事は忙しくなり、活躍の場が増えますが、そちらに比重をかけることに対し大事な人たちは懸念を示すのでは。忙しさを理由に「獅子座が挑戦をやめるのでは？」と思っているのかも。また、最近ストイックに傾いているぶん、「休みたい、ラクしたい」という獅子座自身の気持ちも強まるときです。バランスが難しいですが、極端には走らないように。揺れる自分をまず許すことです。

獅子座・男性の運勢

対人関係のいっそうの広がり、楽しい活性化を通じて、獅子座の挑戦意識、成長意欲も力を得るとき。思いきった学びや行動に向き、それが確実な手ごたえを与えてくれるでしょう。が、同時にいまは社会面も忙しくなりそう。仕事に意識が向きがちですが、それが過度になると、いまの獅子座を強く支えてくれるパートナーや親友など、大事な相手とはもめやすいかも。おそらく、相手が獅子座の意欲を本気で支持している故ですね。また獅子座自身のなかでも、ストイックに挑むいまの状況に対し、疲れを感じ安らぎたい思いもありそう。複雑ですが、現状はそのときどきで頭の切り替えが必要です。極端には走らないように。

占い：アストロカウンセラー・まーさ