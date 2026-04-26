天秤座・女性の運勢

自分のなかのやる気と好奇心がますます拡大する今週です。現在、パートナーや親友など、大事な相手との強力タッグのもと、自分の新しい可能性を開こうとしているなら、「これかもしれない」と思える何かに出会えるかも。が、難しいのは、強いブレーキをかけてくる何かも登場しそうなのが今週だということ。家族や親せきなど、身近な誰かかもしれないし、自分のなかに残る古い常識であるかもしれませんが、それは「そんな無理する必要ないのに」（仮）ともっとラクな道＆常識的な範囲に留まることを勧めてきそう。現状好調な社会面も、「いまのままでいいじゃない」と、間接的に天秤座を押しとどめる力となって働くでしょう。揺れる時期ですが、それ自体は普通です。いまは何も選ばないこと。じっくり自分の本心を覗いてください。

天秤座・男性の運勢

現在の天秤座はパートナーや親友など、大事な誰かとの信頼関係のもと、自分の成長を信じて挑戦しているところのよう。今週はいっそう楽しさと手ごたえを感じ、「これだ！」と思う何かにも巡り合いそう。ただ同時に、ここからはその意欲をいろいろな意味で削ぐブレーキも働きやすいです。片方は仕事の好調さ、もう片方は天秤座を気遣う家族や、場合によっては自分自身の保守的な気持ちかも。「こんなにうまくいっているのだから、変化する必要はないのでは？」もしそんな気持ちに傾くなら、ブレーキが利いています。ただ本当に必要じゃないのかどうかは？でしょう。ストレスフルな時期なので、まずは落ち着いて。

占い：アストロカウンセラー・まーさ