蠍座・女性の運勢

自分の日常を変える、積極的な挑戦が続きます。主な舞台は社会面での展開ですが、そこでの成果はそのまま蠍座の常識や当たり前を揺り動かし、「いまの自分により適したもの」へと進化させていくでしょう。ただ今週は、そういう意欲に対しパートナーを筆頭とした大事な誰かが異論を唱えてきそう。蠍座から見れば変化は必須ですが、相手から見えている状況は違うのかも。考え方の差、価値観の差が明確になるタイミングです。ただ、蠍座自身にもストイックに傾きがちないまに対する不満はあり、頑張りながらもどこか揺れやすい面があるのがいまかな。自分を信じて行動OKですが、思いつめないで。大事な判断は先延ばしに。

蠍座・男性の運勢

パートナーを代表とする、大事な人との意見の食い違いが際立つタイミングでしょう。いまの蠍座は日常を変えていくことへの意欲が非常に強く、実際にそれで大きな成果をあげつつあります。いちばん著しく動くのは仕事関連ですが、そこに連動し、いろいろな場面で「こんな風もいいかもしれない」という手ごたえもつかみつつあるのでは。ただ、蠍座の大事な人は変化の必要性をそこまで感じていないのかも。「そんなことより楽しもう」（たとえば）と言われたりして、ストレスを感じることもありそうです。ただ蠍座自身にも現状へのストイックさに疲れる面はあり、楽しみたい思いが優勢になる面もあるのかも。悩みどころですが、揺れるなかで気づく本音もあります。結論は急がず、根詰めすぎないで。

占い：アストロカウンセラー・まーさ