射手座・女性の運勢

現在、刺激的で射手座をおおいに支えてくれる周囲に恵まれ、新しい挑戦に乗り出しているところでしょう。もちろん困難な面はありますが、それ自体を楽しめている部分もあり、さらにここからはパートナーや親友を筆頭とした大事な人たちも、その輪に入ってきてくれるのでは。協力し合う人が増え、場はますます面白くなりそうです。が、同時にここからは仕事が新局面を迎え、自由な状況に割って入ってきそう。常識的な判断を優先する射手座には、やや嫌な顔をする誰かもいそうです。また射手座自身も、挑戦多めの日々に少し疲れ「ラクしたい」に傾くこともあるのがいまなのでは。難しいところです。ただ極端な発想は禁物ですよ。

射手座・男性の運勢

自分自身の強い挑戦意欲と、それをおおいに刺激しあと押ししてくれる人間関係に支えられ、新しい可能性を次々開いていけそうな現在の射手座です。ここからはさらにパートナーや親友のような大事な人もその輪に入ってきそう。情熱や楽しみを共有でき、やってみたいことも増える時期でしょう。ただ同時にいまは社会運も好調で、忙しさが増すことで意欲には少しブレーキがかかるのかも。仕事優先の態度は、応援的な周囲からも不評を買うかな。また射手座自身のなかでも、ややストイックが過ぎる状況に疲れ、よりラクな選択をしたい面も出てくるかな。自分に正直でいていいですが、バランスは守りましょう。いまは決断の時ではないよ。

占い：アストロカウンセラー・まーさ