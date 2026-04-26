山羊座・女性の運勢

家族関係や日常を中心とした果敢な挑戦が続きます。すでに一定の手ごたえを出していそうですが、今週以降はそれがより具体的な形になりやすいかも。特に仕事の状況にはプラスの効果をもたらす可能性が大です。ただ、いま頑張っている挑戦はかなりストイックなものでもあるせいか、そこに疲れやストレスを感じやすいのもここからかも。衝動的に「もっと好きに自由にやりたい」と感じ、いまの頑張りを放棄したくなることも。またパートナーや親友など、山羊座の大事な人が頑張りに対し、やや理解が足りないのもそうなる要因のひとつかな。たぶん現状に対し見えているものが違うのでしょう。無理する必要はありませんが、少し引いた場所から状況を見てみると感じることは変わる可能性がありますよ。

山羊座・男性の運勢

家族関係や日常の状況など、日々の当たり前の部分を大きく変えていく挑戦が現在進行中の山羊座。積極的な行動はおおいに成果を出し、社会面でもプラスの効果を生み出し始めているのが今週でしょう。特に新しい稼ぎ方、収入源を見つけようとしているなら、いまの変化は必須＆必然です。ただ果敢に取り組んできたこともあり、それに対する疲れや反発心も上がってくるのがいまかも。変化に抵抗を感じ「好きなようにやりたい」と思うなら、当てはまります。また山羊座の大事な人も、いまの変化に対してはやや懐疑的なよう。まだ必要性を実感できていないのかもしれません。一度心の休養は必要かもですが、結論を出すのは早いです。バランスを取り、状況を客観視する機会をもって。

占い：アストロカウンセラー・まーさ