魚座・女性の運勢

社会面を中心とした、魚座の意欲的な挑戦は大きな効果を生み出しつつあります。カギを握るのは「新たな収入源や自身の源を自分の行動で作り出すこと」。直感を信じ、引き続き集中していきましょう。また、ここからはそんな魚座を応援する状況も整いやすいので、よりリラックスして取り組めるようになるのでは。同時に、魚座に対し「好意的だけれど、いまの頑張りは認めてくれない」系の出会いや展開も増えてくるでしょう。ありがたいけど、とてもモヤモヤする…そんなときかも。とはいえ魚座自身にも、ストイックな現状に対しやや疲れを覚える面があるのでは。時に自分を自由に遊ばせるのは大事です。ただうまくバランスを取りましょう。極端にならないように。

魚座・男性の運勢

「自分の新たな可能性を見つけ出したい」、そんな意欲のもと、現在おおいに挑戦している魚座でしょう。その行動は功を奏し確実な手ごたえとなっているはず。さらに今週は身近な人や状況からも応援を受ける状態が整いつつのあるのでは。反面、新たに出会う人や状況は魚座に対し好意的なものの、その意欲や挑戦には関心を払わないでしょう。そのことにはおおいにストレスを感じそうです。ただ魚座自身も、いままでのストイックな頑張りに疲れを覚えている一面もあるのかも。バランスの難しいときですが、少し緊張を解く時間は必要かな。ただ緩めれば満足できるというものでもなさそうなので、そこは匙加減です。

占い：アストロカウンセラー・まーさ