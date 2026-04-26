◇春季高校野球静岡県大会▽準々決勝 聖隷クリストファー５―４磐田東（２６日・ちゅ〜るスタジアム清水）

準々決勝が行われた。前日の３回戦に続き、２試合連続で延長タイブレークとなった浜松商は、東海大静岡翔洋に延長１０回サヨナラ勝ち。優勝した２０１９年以来、７年ぶりの４強入りを果たした。４季連続県制覇を狙う聖隷クリストファーは磐田東に３点差を逆転勝ち。そのほか、知徳、日大三島がベスト４に駒を進めた。東海切符をかけた準決勝は５月２日にしずてつスタジアム草薙で行われる。

聖隷クリストファーのプロ注目左腕・高部陸（３年）が１５０キロをマークした。３―３で迎えた８回から登板し、２人目の打者への２球目。ボールになったものの、１４７キロだった自己最速を３キロ更新し、目指していた大台に初めて乗った。

「体のコンディションを含めて、すべてがはまったという感じだった」。前日の静岡商戦は７回無失点９Ｋ。連投になったこの日は２回１失点も、６個のアウトのうち４つは三振で奪った。チームのピンチを救い、県内公式戦２２連勝へ導いた。

連戦での疲労の蓄積を案じていた田中公隆監督（５１）は試合後に「できれば今日（２６日）は高部を使わずにいきたいと思っていた」と明かした。だが、３回までに３点を先制され、打線になかなか火が付かぬ状況の中で、切り札を切った。

エースは左上腕をアイシングしながらも疲れた表情は見せず「今日の感触をどこかで出せたら湧いてくるものがあると思う」と前だけを見据えた。（甲斐 毅彦）