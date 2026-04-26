原日出子、チキンパエリア中心の豪華手料理披露「お店のクオリティ」「お皿もこだわってて素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/26】女優の原日出子が4月25日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「大葉たっぷり乗ってて美味しそう」“お店級”パエリアなど並ぶ食卓
原は「＃お家ご飯 ＃家族でご飯 ＃かあちゃんの味」などハッシュタグをつけ、写真を複数枚投稿。新玉ねぎにセロリ、椎茸、鶏もも肉を使ったチキントマトパエリアやきゅうりの塩麹漬け、小松菜の胡麻ナムルと赤ワインを添えた豪華な手作り料理を披露した。大皿にパエリアを彩りよく盛ったり、おしゃれな小鉢にナムルや塩麹漬けを入れたりしている。
この投稿にファンからは「パエリア美味しそう」「お皿もこだわってて素敵」「どれも上手ですね」「食べてみたい」「大葉たっぷり乗ってて美味しそう」「お店のクオリティ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「大葉たっぷり乗ってて美味しそう」“お店級”パエリアなど並ぶ食卓
◆原日出子、家族と手作り料理堪能
原は「＃お家ご飯 ＃家族でご飯 ＃かあちゃんの味」などハッシュタグをつけ、写真を複数枚投稿。新玉ねぎにセロリ、椎茸、鶏もも肉を使ったチキントマトパエリアやきゅうりの塩麹漬け、小松菜の胡麻ナムルと赤ワインを添えた豪華な手作り料理を披露した。大皿にパエリアを彩りよく盛ったり、おしゃれな小鉢にナムルや塩麹漬けを入れたりしている。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿にファンからは「パエリア美味しそう」「お皿もこだわってて素敵」「どれも上手ですね」「食べてみたい」「大葉たっぷり乗ってて美味しそう」「お店のクオリティ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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