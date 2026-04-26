人気コスプレイヤーのえなこが、妹の結婚式での振り袖姿を披露した。

えなこは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「今日は…妹の結婚式に行ってきました 妹は私と正反対の子で、おっとりしていて、親の手が一番かからない賢い子で ２つ下で歳が近いこともあって、昔から仲の良い姉妹でした」と記し、振り袖を着て妹と並んだショットなどをアップ。

「去年、お母さんと妹の３人でヨーロッパ旅行に行った時にプロポーズされたことを報告してくれて 自分のこと以上に嬉しかったことを今でも覚えています。兄弟いとこの中で妹が１番最初の結婚だったこともあって 私含めえなこ親族は感極まって泣きまくった１日でした 笑」と、式での家族の様子を記述。「そして姉である私は普通に全然未婚なので 妹が選んでくれた振袖（未婚女性の第一礼装）を着てました」とつづった。

この投稿には、「振袖姿も素敵過ぎる」「妹もかわいいんだろうな」「素敵な家族」「えなこが義理の姉になるのえぐい」「妹さんこんなお姉さんがいて、幸せだろうな」などのコメントが寄せられた。