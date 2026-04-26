◆パ・リーグ 楽天０―３西武＝延長１０回＝（２６日・楽天モバイル最強）

西武が“幸運のハト”の出現で延長戦にもつれた接戦を制した。２連勝で３カード連続の勝ち越しとした。

０―０の延長１０回。２死二塁でグラウンド上に珍客が現れた。１羽のハトが突然、空から一塁付近に舞い降りた。その後もグラウンドに居座り、楽天は“内野５人シフト”の状態。１ボールとなったところで一塁塁審の吉本審判が追い払おうとしたが、人慣れしていたのかハトはなかなか飛ばず。何とか一塁ファウルゾーンに退散させることができたが、これでマウンド上の加治屋のリズムが崩れたのか古賀に四球を与え、続く渡部の左前打で２死満塁。ここでカナリオが左前へ決勝の２点適時打を放った。同じハトかどうかは不明だが、その裏２死三塁でもハトが三塁線付近に現れ、その場で試合終了を見届けた。

試合後、西口監督は「（ハトが出現した経験は）あんまりないけどね。幸運を運んできてくれたのかなと思います」と笑顔。打席にいた古賀は「気付かなかったです。なんか笑っているのを見て、なんだろうと思ったらハトでした」と振り返った。