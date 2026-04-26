◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

単独首位から出て６７で回った米沢蓮（ＬＡＮＤ ＣＡＲＲＹ）が、通算２３アンダーで並んだ宋永漢（ソン・ヨンハン、韓国）とのプレーオフを１ホール目で制し、２０２４年横浜ミナトチャンピオンシップ以来となる２年ぶり３勝目を挙げた。ツアー屈指の高額賞金大会を制し、賞金４０００万円を獲得した。

米沢は表彰式で「本当にうれしく思う。この優勝で勢いをつけて、残りの試合も全力で戦っていきたい」と喜びをにじませた。

◆米沢の優勝スピーチ（抜粋）

「この大会はスーパーカーの展示やラウンドガールの皆様など、普段のトーナメントとは違った雰囲気の大会で、試合の前には１０日間のプロアマということで、より皆様との距離が近い、私自身、車好きとしてすごく個人的に楽しかった大会でした。

２０２４年に２勝して、去年優勝できなかったことがすごく悔しくて、それからあまり体調も優れずに今日まできた。１７番でボギーを打った時に、もう勝てないんじゃないのかな、去年と一緒にはなりたくないなと思って、最後は意地で何とかパーを取って、キャディーと『絶対に勝つ。絶対に次でバーディーを取ろう』と言って１８番に行った。本当にいいショットが打てて、去年すごく悔しかったのが、あのショットに今まで準備できてきたと思うし、本当にうれしく思います。

男子ツアーも開幕したばかりで、これからまだまだ試合も続きますし、私個人としてもこの優勝で勢いをつけて、残りの試合も全力で戦っていきたい」