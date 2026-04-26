◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

カブス・鈴木誠也選手が先制の第4号ソロを含む3安打の活躍。試合後にはHRを放ったドジャース・佐々木朗希投手について語りました。

「5番・ライト」で先発出場した鈴木選手は2回、佐々木投手の98.5マイル(約158.5km)の高めのストレートを左中間へはじき返し先制HR。

「スプリットがすごくいい落ちをしていたのでなかなか見極めるのは難しかったが、一発で仕留められて良かった」と振り返りました。

「なかなかチャンスが少ないピッチャー。甘い球をどう一発で仕留めるか、より集中して打席に立てた」と佐々木投手との対戦を語った鈴木選手。

2球で2ストライクに追い込まれるも、2球スプリットを見極めてからの一発。「あのスプリットはなかなか見極めようとしてもできるボールではない。甘い球が来ることを願って、打席に立ってお祈りしていました」と対戦時の心境を明かしました。

この試合ホームラン含む3安打1打点の活躍を見せた鈴木選手は、直近5試合で4発&4試合でマルチ安打と好調を維持しています。「プランをしっかり立ててから打席に入っている。その中で一発で仕留められているのが今の成績につながっている」とその要因を自己分析します。

その上で「昨日みたいに1打席も打てないときもあれば、今日みたいに3本打てるときもある。切り替えてまた明日もプランを立ててやっていきたい」と話しました。