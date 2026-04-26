2児の母・坂下千里子、高校生の長女＆長男への“おかずぎっしり”手作り弁当に反響「なんて美味しそう」「ボリューム満点」
2児の母でタレントの坂下千里子（50）が23日、自身のインスタグラムを更新。「姉弟高校生弁当出来上がり」とコメントし、高校生の長女と長男のために用意したお弁当を披露した。
【写真】「ボリューム満点」“おかずぎっしり”な高校生の長女＆長男への弁当を披露した坂下千里子
「姉の爆起きからの家出るスピードが異常。弟は、毎日決まった時間に起きゆっくりしっかり朝ごはんを食べる。2人が違いすぎて面白い」と、それぞれの朝のスタイルの違いについて触れつつ、2人分の弁当の写真をアップ。
サクサクのカツ、ブロッコリーやトマトなどの彩り野菜、卵料理や副菜、ふりかけご飯と、見た目にも鮮やかでボリューム満点。忙しい朝にもかかわらず、しっかり栄養を考えた“愛情弁当”となっている。
コメント欄には、「なんて美味しそうなお弁当」「ボリューム満点お弁当美味しそうです」「朝から栄養や彩りを考えたお弁当」「開業しましょう！」「ちりさんのおべんとう見ると元気もらえます」など、母としての努力を称賛する声も多く寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男が誕生している。
【写真】「ボリューム満点」“おかずぎっしり”な高校生の長女＆長男への弁当を披露した坂下千里子
「姉の爆起きからの家出るスピードが異常。弟は、毎日決まった時間に起きゆっくりしっかり朝ごはんを食べる。2人が違いすぎて面白い」と、それぞれの朝のスタイルの違いについて触れつつ、2人分の弁当の写真をアップ。
コメント欄には、「なんて美味しそうなお弁当」「ボリューム満点お弁当美味しそうです」「朝から栄養や彩りを考えたお弁当」「開業しましょう！」「ちりさんのおべんとう見ると元気もらえます」など、母としての努力を称賛する声も多く寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男が誕生している。