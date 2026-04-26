俳優の大東駿介（40）が26日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。上京時に聴いた思い出ソングを明かす場面があった。

群馬県館林市を巡る旅で立ち寄ったコーヒー店で、大阪府出身の大東とMC陣は上京時に聴いた思い出の曲を明かすことに。大東は「18歳の時に夜行バスに乗って行ったんですよ、安いからね」と振り返った。

「緊張していて。まさに帰ってくることないんやと思いながら流したんが2曲」と言い、「1個がGOING STEADYの『銀河鉄道の夜』。これを、高速道路のオレンジの光を眺めながら、『銀河鉄道の夜』聴いて」と明かした。

「昨日までの自分と明日の自分はまるで違うんだっていうさ」との思いがあったと言い、「それが『銀河鉄道の夜』と、尾崎豊の『路上のルール』」と続けた。

「僕は尾崎豊さんの『路上のルール』がいまだに一番好きなんですけれど」と熱く語り、「それに背中を押されて。あの2つは今でも泣いてまうよな」としみじみと話した。

大東は現在、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家役を好演している。