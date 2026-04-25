2025年12月にデビュー5周年を迎えたNiziU。今年3月にはツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』を終え、4月1日には2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』をリリース。タイトル曲「Too Bad」は「受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現した」（※1）とある通り、これまでのNiziU像を一新するものになっている。そんなNiziUは、東京ドーム公演を含むドームツアー『NiziU Live with U 2026 “NiziU : THE CINEMA”』を今年6月に控え、約3年半ぶりにドームのステージに立つ。

そこでリアルサウンドでは、大きな転換期とさらなる飛躍のタイミングを迎えているNiziUメンバー全員にリレーインタビューを行い、『Nizi Project』や韓国デビューといったこれまでの道のりから、今後の展望に至るまでをメンバー1人ずつ語ってもらった。第1回は、NINAが登場する。（編集部）

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◾️9人で一緒に過ごす毎年恒例のクリスマスが宝物

――まずは『Nizi Project』中の思い出を教えてください。

NINA：みんなで練習したりしている時間はもちろんなんですけど、ちょっとした休憩時間に、みんなで1カ所に集まって女子トークしてる時がすごく思い出に残っています。私、すごく人見知りで、友達を作るのもあまり得意じゃないんですけど、『Nizi Project』中の6カ月間はずっと楽しくて、ある意味学校生活みたいで。みんなでワイワイする時間のおかげで息抜きできたと思うし、最後までやれた気がしています。あの時間がなかったら大変で、頑張れていなかったかもなって。

――どういうところが大変でしたか？

NINA：単純にたくさんレッスンが入っていたこともそうですし、「ここを直さないと、次に行けないかも！」って意識するポイントが多くて。一度「結構、今不安なんだよね」とお話しした時に、めちゃくちゃ泣いてしまったことがあって、そんな時はレッスン中に先生にも「分からないです。できないです」って言っていましたね。でも、周りの子たちがポジティブなおかげで、自分を信じられるようになりました。

――これまでの活動を振り返って、一番印象的な思い出は？

NINA：毎年開くクリスマスパーティが宝物のような時間です。その日はみんなで頑張って、いろいろ準備して……あの時間に愛を感じますし、その後で夜中まで9人でワイワイしながら思い出語りしたり、昔の映像を観るのが大好きなんですよ。オーディション期間中のことも、自分が同じチームじゃなかった子たちのエピソードも聞けるので、すごく楽しくって。この9人でいることって、すごく安心するなって実感します。

――そんなメンバーの皆さんといるとき、NINAさんはグループの何担当なのでしょう？

NINA：リアクション担当ですかね。メンバーのみんな本当におもしろい上にツボが浅いので、誰かが求めている反応をできている気がします。特にMIIHIとRIMAが2人でふざけている姿は本当にツボで（笑）。私はボケもツッコミも上手くないので、ただただ笑って2人を見ています。

◾️「自分が好きなんだったら頑張り続けていい」――この活動の中で思うこと

――NiziUのファンの方の中には、オーディション放送中に小学生だった方で今まさに夢に向かって努力している方も多い印象です。

NINA：みんなが頑張っている姿を見て、私たちも新しいものに挑戦する姿をお見せして……歳を重ねていってもそういう関係でいられるのって素敵だなと思っています。

――ファンの方に伝えたいことはありますか？

NINA：失敗してもいいから何かに挑戦することの大切さや、本当に大好きなものが1個あるんだったら、それに向けて全力で頑張るっていうことも素敵だよってことを伝えたいです。マイナスな声を聞くと「あぁ、やっぱりダメなのかな」と諦めちゃう場合も多いと思うのですが、自分が好きなんだったら頑張り続けていいんだよっていうのを伝えられたらいいなと。

――それはご自身の経験から、そう思うのでしょうか？

NINA：そうですね。それこそ歌を諦めなくてよかったなと思う瞬間が多くて。私は『Nizi Project』の前からたくさんのオーディションを受けてきて、その分たくさん断られた経験をしています。そのことを振り返ると、その度に悲しかったなと思うこともあるんですけど、諦めずに「もっと頑張って、もっといいところを見せつけよう」って諦めない心を軸としていたから今の活動に繋がったんだなと思うので。別に仕事に限ったことではなく、そういう風に思ってほしいです。

――では、NiziUの楽曲の中で、自分を一番象徴している楽曲は？

NINA：「9 colors」に私が普段から感じていることが、すごく表現されているなと思っています。本当に最近9人でいることってどれだけ大切なのかということを感じていて、さらに言うならWithU（NiziUファンの呼称）ともこうやって繋がれているということを表現した曲なので、聴いたり歌ったりするたびにグッとなるんです。9人でここまで来れていることもすごく嬉しいし、みんなでいるときの自分もすごく好き。メンバーといると、私のナチュラルな姿を見せられるし、人として少しだけ自信が持てるようになりましたから。

◾️NINA、NiziUの5年間で得た自信

――これからNiziUはどのようになっていくと思っていますか？

NINA：今までは、若いイメージの私たちをお見せしてきたと思うんですけど、もう全員が20歳を超えたので、少しずつ大人になった姿をお見せしながら、もっと責任感を持って行動をしていけたらいいなと思っています。それから、自分が生きたいように生きることを大切にしながら活動をしていきたいなと思っています。

――たしかにキービジュアルが一気に大人っぽくなった気がしています。

NINA：みんな優しいですし、かわいい一面があることは変わらないんですけどね（笑）。でも、そこに追加する形で、この5年間で学んだことがあるのはたしかなので。もう1段階ステップアップした姿もお見せできたらなと思います。

――そんな中で、ご自身の注目してほしいポイントは？

NINA：私はグループの中で末っ子ではあるんですけど、一時期たくさんの人に頼って良いと思っていた時期があって。でも、5年経ったことで、自分が思うことに自信を持って、自分が行動することに責任を持てるようになったなと思っています。まだ、大人になったとは言い切れないですけど、ちょっとずつ自分の思うことに自信と責任を持っていこうと思っているので、そういうところに注目してほしいです。

――6月には約3年半ぶりのドーム公演が決定しました。どんなライブにしたいですか？ 意気込みを教えてください。

NINA：今までいろいろなステージや他のツアーを通して学んだものがたくさんあるので、それをすべてお見せしながら、NiziUにしか出せない色があるようなライブにしたいです。忘れられない公演になるように頑張ります！

※1：https://niziu.com/s/n123/news/detail/11971

（取材＝渡辺彰浩）