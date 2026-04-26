米澤蓮がPO制して3勝目、賞金4000万円獲得 青木瀬令奈は76位
＜前澤杯 最終日◇26日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。米澤蓮がソン・ヨンハン（韓国）をプレーオフ（18番パー4）1ホール目でのバーディで下し、2年ぶりのツアー3勝目を果たした。
【写真】息をのんで熱戦を見守るラウンドガール
敗れたヨンハンは3年ぶりの3勝目がかかっていたが、目前で涙をのんだ。トータル20アンダー・3位タイに今平周吾と藤本佳則、トータル19アンダー・5位タイには香妻陣一朗、阿久津未来也、砂川公佑が入った。主催者推薦で出場した女子プレーヤー・青木瀬令奈は2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「73」。トータル1アンダー・76位タイで4日間を終えた。青木と同じく女子選手の清本美波と横山翔亜は、それぞれトータル10オーバー・92位タイ、トータル13オーバー・95位タイだった。今大会の賞金総額は2億円。優勝した米澤は4000万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
前澤杯のリーダーボード
米澤蓮 プロフィール＆成績
【写真】モノトーンのロングワンピースを着る青木瀬令奈さん
【写真】脚線美が際立ちます ラウンドガールフォト集
日本勢は？ 米女子メジャーのリーダーボード
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