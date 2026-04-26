【今週の運勢】4月27日（月）〜5月3日（日）の運勢第1位は天秤座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 4月27日（月）〜5月3日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★天秤座

運勢第1位！ 今週のテーマは「見えないギフトを受け取る」です。物質的なもの以上に、心を満たす「目に見えない豊かさ」に気づく星模様。大切な人から特別な想いを託されたり、ずっと探していた「答え」を受け取ったりするなど、奇跡のような出来事が起こりそう。1人の時間を大切にして、心の声に耳を澄ませてみて。

第2位★双子座

運勢第2位！ 今週のテーマは「まだ誰も知らない、新しい私への準備」。冬の間に溜め込んだエネルギーが一気に外へあふれ出します。「ずっと心の中にあった願いが、現実のものとして形になり始める」そんな星模様です。理屈ではなく「あ、これ好き！」「こうなりたい！」という直感を信じて。

第3位★山羊座

運勢第3位！ 今週のテーマは「自分の好きを形にして世界に見せる」。あたためてきたセンスがついに花開くタイミングです。自分らしい表現をSNSで発信することで、運気が跳ね上がります！ 「私らしくないかも？」というブレーキは捨てて、心からワクワクすることに全精力を注いでみて。あなたの情熱が周囲を惹きつける最高のオーラになります。

第4位★射手座

今週のテーマは「心地よい毎日のデザイン」です。生活リズムを整えたり、身の回りを整理整頓したりすることで運気が安定します。「今の私に本当に必要な習慣は何？」と自分に問いかけてみて。心地よい「型」を作ることで、心に余裕と自信が生まれます。

第5位★水瓶座

今週のテーマは「根っこを張って、感性を育てる」です。才能を実生活にしっかり馴染ませていく、安定感のある星回り。部屋の模様替えをしたり、お気に入りのインテリアを揃えたりすることで運気が底上げされます。自分の部屋を「世界で一番好きな場所」にしてみて。

第6位★牡牛座

今週のテーマは「キャラ変」です。自分でも気づかなかった「新しい自分」が、突如として表舞台に躍り出ます。これまでの安定した習慣を一度リセットし、全く新しい生命力を自分の中に吹き込むのがオススメ。周囲からの評価ではなく「自分がどうありたいか」という本能的な欲求を爆発させて。

第7位★蟹座

今週は1人の殻に閉じこもるよりも、外の世界へ一歩踏み出すのが吉！ 「自分のお気に入りをお披露目して、みんなを笑顔にする」イメージです。気の合う友人とオシャレなカフェに行ったり、ステキな空間を共有したりすることで運気がアップします。「これかわいい！」「これおいしい！」という感情を言葉にして共有してみて。

第8位★乙女座

今週のテーマは「アップデート」。今まで守ってきた「こだわり」をよい意味で手放し、新しい価値観を取り入れる星模様です。新しい趣味を始めたり、行ってみたかった場所に足を運んだりすることで、運気がリフレッシュされます。「私にはこれしかない」という思い込みを捨てて、オープンな気持ちで外の世界を眺めてみて。

第9位★蠍座

今週のテーマは「最高のパートナーシップ」。磨き上げた自分の魅力を披露して、それに見合う素晴らしい環境や人を引き寄せるような星回り。あなたを理解し、引き立ててくれる人との出会いが期待できます。1人の世界にこもるより、積極的に人に会ったり、お誘いに乗ったりしてみて。

第10位★牡羊座

今週のテーマは「自分の資源を掘り起こし、定着させる」です。あなたが生まれ持った才能や資質を、ただの可能性で終わらせず、具体的な「価値」へと変換したい星模様。誰かと比較して焦る必要はありません。今、あなたの手の中にあるものや、既に身につけているスキルをどう磨き、安定させていくかに全神経を注いでみて。

第11位★魚座

今週のテーマは「センスを言葉に乗せて届ける」です。心の中にあるイメージを、パッと伝わる形にして表現する星模様。SNSでの発信や友人とのお喋りの中にチャンスが眠っています。あなたが「ステキ！」と感じたことをシェアするだけで、共感の輪が広がり、新しい扉が開いていくでしょう。

第12位★獅子座

今週のテーマは「堂々とステージの真ん中へ」です。今、あなたの魅力や実力が、公の場で高く評価されるチャンスが巡ってきています。謙遜するよりも「これが私です」と胸を張って振る舞うことで、波に乗ることができます。「品格」と「自信」を味方につけて、憧れの眼差しを存分に浴びて。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

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