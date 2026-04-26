お笑いタレント明石家さんま（70）が、25日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、後輩芸人との交流について語った。

月に1度、開いている食事会に、新メンバーを加えることになったというさんま。「今度メンバーを増やす言うて、見取り図の盛山（晋太郎）、霜降り（明星）のせいや、（バッテリィズの）エースとやってきたんですけど」と、新たな顔ぶれを明かした。「あいつらはまだ、三十いくつやから、50年前の吉本のことを知らないんですね」。所属事務所の昔話を披露したことを明かした。

すると、後輩たちのリアクションは驚きの連続だったという。「その50年前の吉本の出来事を、普通にしゃべるんですけど、“え、そんな怖い会社ですの？うち”とか、そんな話やねん。“いや、こんなんやで”って。ただ、詳細は明かさず、「これもラジオでできない話なんですよ」とだけ話した。

高級クラブにも行ったといい、せいやは前のめり気味だったという。「“クラブに連れて行ってあげるわ”という話になって。“クラブなんか行ったことありませんわ”とか言って。せいやなんか、初めてそういうところに行ったらしくて」。せいやはそうした店での“お作法”が分からなかったらしく、「“師匠、隣に座った人と今日結ばれたり…”、“そんなんちゃうから”。“今からアフター行くから”、“アフターって、二人きりになるってことですか？”、“違うねん。みんなでカラオケを楽しんだり。それは昔の話や”って。昔も、高級クラブはそういうのはないから」と、初々しい質問攻めを明かしていた。

せいやは23年に結婚と、第1子の誕生を発表している。さんまは「“師匠、同伴したら、そういう…”、“お前、結婚してんのやろ？あかんぞ？”、“分かってます、分かってます”って」と、かかり気味のせいやにクギを刺したことを明かした。