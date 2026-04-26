オリラジ藤森慎吾、SixTONESのライブ中の行動に困惑「歌の途中に…」距離が縮まったきっかけも明かす
【モデルプレス＝2026/04/26】オリエンタルラジオの藤森慎吾が、4月25日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）にSixTONESの田中樹、ジェシーとともに出演。SixTONESメンバーとの距離が縮まったきっかけを語った。
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この日のゲストは、SixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）でMCを何度も務めている藤森。同番組の初回の収録について聞かれると「正直に言うと面食らったね。ものすごいパワーに」とSixTONES全員がボケるという状況に「最初はすっごい汗かいて、クタクタになって帰った記憶があって」と告白。さらに進行役として「そこから先々まで収録を入れていただいてたから、猛対策を始めたよね」とも振り返った。
しかし藤森は「そこから何回かやるうちに『そういうことではないな』と思って。俺がどうこうできることでもないし」と何か感覚が掴めたと話し、「決してバラエティっぽく番組を成立させようとか、進行をしっかりしようとかいうことじゃない」「そうじゃないことがSixTONESは1番楽しい」と方向性が固まったと口に。今では「みんなと一緒に楽しもう」というスタンスでMCに臨んでいると語った。
また、この日は田中が藤森を何度も「慎吾」と呼びかける場面が。この呼び方は「Golden SixTONES」で松村が「『慎吾〜』ってヤジ飛ばしてたことがきっかけ」だったと明かし、藤森も「オンエアに乗るか乗らないかのところでガヤを入れてくれて」と距離が縮まるきっかけになったと明かした。
一方藤森にはそれゆえ困ったこともあったそうで、現在開催中のアリーナツアー「MILESixTONES」横浜アリーナ公演に参戦し楽しんでいた際「『慎吾！』ってマイク越しにさ！歌の途中にダメよそれは…」と複数のメンバーたちから急に名前を呼ばれ衝撃を受けたと回顧。田中は「嬉しくなっちゃってさ〜」とメンバー全員で呼んでいたと明かし「親しみというか、勝手にお兄ちゃんだと思ってる感じもある」と藤森がSixTONESの兄のような存在だと語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆オリラジ藤森慎吾「GOスト」初回収録を回顧
この日のゲストは、SixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）でMCを何度も務めている藤森。同番組の初回の収録について聞かれると「正直に言うと面食らったね。ものすごいパワーに」とSixTONES全員がボケるという状況に「最初はすっごい汗かいて、クタクタになって帰った記憶があって」と告白。さらに進行役として「そこから先々まで収録を入れていただいてたから、猛対策を始めたよね」とも振り返った。
◆SixTONES田中樹「慎吾」呼びのきっかけ
また、この日は田中が藤森を何度も「慎吾」と呼びかける場面が。この呼び方は「Golden SixTONES」で松村が「『慎吾〜』ってヤジ飛ばしてたことがきっかけ」だったと明かし、藤森も「オンエアに乗るか乗らないかのところでガヤを入れてくれて」と距離が縮まるきっかけになったと明かした。
一方藤森にはそれゆえ困ったこともあったそうで、現在開催中のアリーナツアー「MILESixTONES」横浜アリーナ公演に参戦し楽しんでいた際「『慎吾！』ってマイク越しにさ！歌の途中にダメよそれは…」と複数のメンバーたちから急に名前を呼ばれ衝撃を受けたと回顧。田中は「嬉しくなっちゃってさ〜」とメンバー全員で呼んでいたと明かし「親しみというか、勝手にお兄ちゃんだと思ってる感じもある」と藤森がSixTONESの兄のような存在だと語っていた。（modelpress編集部）
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