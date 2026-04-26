元乃木坂46若月佑美、網タイツ×しっぽチャーム際立つ美脚ショットに反響相次ぐ「スタイル良すぎ」「釘付け」
【モデルプレス＝2026/04/26】元乃木坂46で女優の若月佑美が4月25日、自身のInstagramを更新。網タイツを取り入れたコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元乃木坂「平成感ある」と話題の美脚ショット
若月は「本日は『若月佑美15th anniversary FCevent』ありがとうございました」と自身のデビュー15周年を記念したファンクラブイベントへの感謝を報告。「1部と2部のお写真を 平成な感じでセレクトしてみました」とつづり、複数枚の写真を投稿した。
スカル柄のトップスにショートパンツを合わせ、個性的な網タイツを取り入れたコーディネートを披露。腰には大きなファーのしっぽチャームを付け、厚底ブーツでスタイルの良さが際立つ装いに仕上げている。
イベントを終え「めちゃくちゃ楽しくて幸せな時間でした」と振り返り、「お手紙もプレゼントも私のことを沢山考えてくれてありがとう」とメッセージを送っている。
この投稿に、ファンからは「平成感あるコーデ最高」「めちゃくちゃ似合ってます」「圧倒的な美脚に釘付け」「15周年おめでとうございます」「スタイル良すぎ」「かっこ可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元乃木坂「平成感ある」と話題の美脚ショット
◆若月佑美、網タイツが映えるイベントコーデ公開
若月は「本日は『若月佑美15th anniversary FCevent』ありがとうございました」と自身のデビュー15周年を記念したファンクラブイベントへの感謝を報告。「1部と2部のお写真を 平成な感じでセレクトしてみました」とつづり、複数枚の写真を投稿した。
イベントを終え「めちゃくちゃ楽しくて幸せな時間でした」と振り返り、「お手紙もプレゼントも私のことを沢山考えてくれてありがとう」とメッセージを送っている。
◆若月佑美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「平成感あるコーデ最高」「めちゃくちゃ似合ってます」「圧倒的な美脚に釘付け」「15周年おめでとうございます」「スタイル良すぎ」「かっこ可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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