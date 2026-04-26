◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権

京都の開幕週を飾るマイル重賞は１８頭で争われ、４番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が直線追い上げるも７着に終わった。

Ｇ２・３勝の実力馬だが、昨年４月の大阪杯から前走まで５戦連続で黒星。初のダートだった１０月の南部杯・Ｊｐｎ１で２着に入ったが、勝利が遠かった。今回は田中博厩舎での初戦。万全仕上げで臨んだが、４戦ぶりの芝で復活星はならなかった。

勝ったのは１番人気のアドマイヤズーム（武豊騎手）で、勝ちタイムは１分３１秒７。９番人気のドラゴンブースト（丹内祐次騎手）が２着、５番人気のベラジオボンド（北村友一騎手）が３着だった。

岩田望来騎手（オフトレイル＝５着）「最後、少し詰まりましたが、次につながる競馬ができたと思います。次が楽しみです」

坂井瑠星騎手（ファーヴェント＝６着）「勝ち馬の後ろでスムーズな競馬でしたが、上位には伸び負けてしまいました」

戸崎圭太騎手（シックスペンス＝７着）「前走よりすごくバランスが良く、上手に走れていました。時計が速かったけど対応できて、最後も来ているのですが」

西村淳也騎手（エルトンバローズ＝８着）「今日はあまりうまく乗れなかったですね」

岩田康誠騎手（シャンパンカラー＝９着）「ゲートは出ました。追い切りがもうひとつでしたが、それでこの内容。東京マイルならもっとやれると思います。自信を持って乗りたい」